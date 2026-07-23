Китайський автогігант Geely вироблятиме автомобілі в Іспанії

Ford Motor і китайська компанія Geely досягли угоди, за якою американський автовиробник продасть частину свого заводу Almussafes поблизу Валенсії, повідомляє газета ABC у середу.

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Що це дасть Geely

Угода дозволить Geely налагодити виробництво електромобілів в Іспанії, пише ABC з посиланням на обізнані джерела. Офіційне оголошення очікується в четвер під час візиту прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та президента Ford Європа Джима Баумбіка на завод Almussafes.

Угода забезпечить Geely, якій належать Volvo, Polestar та Lotus, виробничу базу на території Європейського Союзу. Це допоможе компанії уникнути мит ЄС на електромобілі, що імпортуються з Китаю, і одночасно відкриє прямий доступ на європейський ринок, зазначає ABC.

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Для Ford угода дозволить знизити постійні витрати за рахунок спільного використання заводської інфраструктури, а також допоможе зберегти робочі місця та виробництво на заводі Almussafes.

Майбутнє підприємства залишалося невизначеним через припинення випуску низки моделей і високу залежність від моделі Kuga.

За даними газети, угода дозволить Geely виробляти на заводі Almussafes електромобіль EX2.