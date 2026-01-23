Multi від Мінфін
23 січня 2026, 15:18

Geely планує увійти до п'ятірки найбільших автовиробників світу до 2030 року

Китайський гігант Geely Holding Group оголосив про амбітну стратегію розвитку: до 2030 року компанія планує збільшити глобальні продажі до 6,5 млн автомобілів на рік. Це дозволить Geely зайняти місце у топ-5 світових автовиробників, змагаючись із такими гігантами, як Hyundai Motor Group та Stellantis, повідомляє Reuters.

Geely планує увійти до п'ятірки найбільших автовиробників світу до 2030 року
Фото: wikipedia

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові показники стратегії-2030:

  • Глобальні продажі: 6,5 млн одиниць на рік.
  • Річний дохід: понад 1 трлн юанів ($144 млрд).
  • Експансія: третина від загального обсягу продажів має припадати на закордонні ринки.

Етапи зростання: від Китаю до світового лідерства

Geely, яка вже володіє такими брендами як Volvo Cars, Zeekr та власне Geely Auto, демонструє стрімку динаміку. Минулого року компанія випередила Volkswagen на китайському ринку, ставши найближчим переслідувачем BYD.

Прогноз на 2025 рік — сукупні продажі всіх брендів групи мають сягнути 4 млн автомобілів, що виведе компанію на 7-ме місце у світовому рейтингу.

Geely розробляє нові архітектури для електромобілів (від, А до Е-класу), що дозволить скоротити цикл розробки та знизити середню собівартість виробництва кожної моделі на 30%.

Компанія також поглиблює партнерство з міжнародними гравцями, зокрема з Renault Group, для спільної розробки та випуску авто на платформах Geely для зовнішніх ринків.

Конкуренція загострюється

Geely — не єдина китайська компанія з агресивними планами. Наприклад, стартап Leapmotor заявив про намір увійти до топ-10 світових лідерів протягом десятиліття з обсягом продажів 4 млн одиниць. Проте саме Geely зараз має найбільш диверсифікований портфель брендів та технологічну базу для боротьби за лідерство в Південно-Східній Азії та Латинській Америці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Abramon
Abramon
23 січня 2026, 15:26
#
Авто з ДВС від КНР — це звісно шрот, але електромобілі з КНР значно випереджають захід в ціні так точно. Є лише безлика та убога в плані дизайну Тесла, решта — це захмарні шильдіки німецьких брендів.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
