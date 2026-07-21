До закриття міжбанку у вівторок, 21 липня, курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та продажу.
21 липня 2026, 17:37
Курси валют на закритті міжбанку: долар подорожчав, євро — подешевшало
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Відкриття 21 липня
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Закриття 21 липня
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Зміни
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44,70/44,73
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44,73/44,76
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3/3
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51,06/51,08
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51,05/51,07
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1/1
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,45−44,94 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,44 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,77−44,80, євро — 51,20−51,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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