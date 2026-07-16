Банки встановили нові рекорди за депозитами й кредитами: що показало перше півріччя

За підсумками першого півріччя 2026 року банківська система України зафіксувала нові абсолютні максимуми за обсягом депозитів , коштів на рахунках і кредитів резидентам. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Обсяг депозитів та коштів на рахунках у банках сягнув 3,281 трлн грн. З початку року цей показник зріс на 1,3%.

Водночас темпи приросту депозитної бази сповільнюються. У червні річне зростання депозитів знизилося до 15,1%, що стало мінімальним показником за останні три місяці.

Кредитування зростає швидше

Обсяг кредитів резидентам за підсумками першого півріччя досяг 1,345 трлн грн. З початку року кредитний портфель збільшився на 12,4%.

На відміну від депозитів, кредитування у червні прискорилося. Річні темпи зростання кредитів сягнули 11,1% — це максимум за останні сім місяців.

Така динаміка свідчить, що банки поступово активніше працюють із кредитуванням економіки. Зростання кредитного портфеля може бути пов’язане як із попитом бізнесу на оборотний капітал та інвестиційні ресурси, так і з активізацією окремих державних програм підтримки.