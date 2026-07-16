Рекордна кількість випускників і мізер вакансій: у Китай криза молодіжного безробіття

Цього літа китайський ринок праці поповнять 12,7 млн випускників університетів. Це на 480 000 більше, ніж у 2025 році. Це рекордний показник в історії країни. Але ринок праці просто не встигає за таким напливом. Безробіття в Китаї становить 16,9%. Про це повідомляє The Guardian .

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З одного боку, це не є критично, адже майже співпадає з загальним рівнем ЄС (15,1%) і Великої Британії (16,2%). Але контекст принципово інший: у Китаї ця цифра охоплює лише офіційно зареєстрованих безробітних, а загальна кількість активних претендентів наразі більша в декілька разів.

Засновник консалтингової компанії China Education International Чарльз Джефрі Сан оцінює реальний масштаб проблеми інакше. З урахуванням тих, хто досі шукає роботу після минулорічних випусків, аспірантів без місця та випускників із-за кордону тільки загальна кількість безробітної молоді цього року може перевищити 15 млн осіб.

Де коріння проблеми

Криза не виникла раптово. Дослідники Economist Intelligence Unit вказують, що молодіжне безробіття в Китаї є стійкою проблемою з 2020 року, яка суттєво не покращилася.

Перша причина — структурний зсув економіки. Китай цілеспрямовано рухається до високотехнологічних галузей: електромобілів, батарей, напівпровідників і робототехніки. Цей перехід створив попит на вузькоспеціалізованих фахівців, але не на мільйони гуманітаріїв, яких випускала система вищої освіти. Знайти работу для цієї категорії фахівців майже неможливо.

Друга причина — ШІ та автоматизація. Базові позиції початкового рівня дедалі частіше виконуються алгоритмами. Навіть фахівці у сфері IT-сервісів зіштовхуються з тим, що рутинні завдання автоматизуються. Молоді спеціалісти виявилися найвразливішою групою.

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У відповідь університети масово переглядають програми. З 2021 по 2025 рік університети скасували 12 200 програм бакалаврату в гуманітарних і мистецьких напрямках, і запровадили 10 200 нових у технологічних сферах.

Але перебудова системи займає роки, а випускники зі «застарілими» спеціальностями вже зараз на ринку.

Що робить держава

Влада визнає проблему та намагається реагувати. Минулого місяця стартувала шестимісячна загальнонаціональна кампанія зі стимулювання найму. У березні оголошено плани задіяти ШІ для створення 12 млн нових робочих місць у 2026 році через масштабні програми масової перепідготовки.

Частина молоді вже переорієнтовується на гіг-економіку (разові завдання чи проекти), яка в Китаї охоплює понад 200 млн людей. Але аналітики застерігають: короткострокове вирішення проблеми через працю в таксі чи доставку піци призводить до довгострокової деградації навичок і стагнації доходів для цілого покоління.

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