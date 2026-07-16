Рекордна кількість випускників і мізер вакансій: у Китай криза молодіжного безробіття

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 липня 2026, 16:58

Рекордна кількість випускників і мізер вакансій: у Китай криза молодіжного безробіття

Цього літа китайський ринок праці поповнять 12,7 млн випускників університетів. Це на 480 000 більше, ніж у 2025 році. Це рекордний показник в історії країни. Але ринок праці просто не встигає за таким напливом. Безробіття в Китаї становить 16,9%. Про це повідомляє The Guardian.

Цього літа китайський ринок праці поповнять 12,7 млн випускників університетів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З одного боку, це не є критично, адже майже співпадає з загальним рівнем ЄС (15,1%) і Великої Британії (16,2%). Але контекст принципово інший: у Китаї ця цифра охоплює лише офіційно зареєстрованих безробітних, а загальна кількість активних претендентів наразі більша в декілька разів.

Засновник консалтингової компанії China Education International Чарльз Джефрі Сан оцінює реальний масштаб проблеми інакше. З урахуванням тих, хто досі шукає роботу після минулорічних випусків, аспірантів без місця та випускників із-за кордону тільки загальна кількість безробітної молоді цього року може перевищити 15 млн осіб.

Де коріння проблеми

Криза не виникла раптово. Дослідники Economist Intelligence Unit вказують, що молодіжне безробіття в Китаї є стійкою проблемою з 2020 року, яка суттєво не покращилася.

Перша причина — структурний зсув економіки. Китай цілеспрямовано рухається до високотехнологічних галузей: електромобілів, батарей, напівпровідників і робототехніки. Цей перехід створив попит на вузькоспеціалізованих фахівців, але не на мільйони гуманітаріїв, яких випускала система вищої освіти. Знайти работу для цієї категорії фахівців майже неможливо.

Друга причина — ШІ та автоматизація. Базові позиції початкового рівня дедалі частіше виконуються алгоритмами. Навіть фахівці у сфері IT-сервісів зіштовхуються з тим, що рутинні завдання автоматизуються. Молоді спеціалісти виявилися найвразливішою групою.

Читайте також: Гуманоїди наступають: коли роботи США та Китаю залишать без роботи мільйони

У відповідь університети масово переглядають програми. З 2021 по 2025 рік університети скасували 12 200 програм бакалаврату в гуманітарних і мистецьких напрямках, і запровадили 10 200 нових у технологічних сферах.

Але перебудова системи займає роки, а випускники зі «застарілими» спеціальностями вже зараз на ринку.

Що робить держава

Влада визнає проблему та намагається реагувати. Минулого місяця стартувала шестимісячна загальнонаціональна кампанія зі стимулювання найму. У березні оголошено плани задіяти ШІ для створення 12 млн нових робочих місць у 2026 році через масштабні програми масової перепідготовки.

Частина молоді вже переорієнтовується на гіг-економіку (разові завдання чи проекти), яка в Китаї охоплює понад 200 млн людей. Але аналітики застерігають: короткострокове вирішення проблеми через працю в таксі чи доставку піци призводить до довгострокової деградації навичок і стагнації доходів для цілого покоління.

Читайте також: Україна ввійшла в трійку лідерів Європи за рівнем безробіття попри різке зменшення офіційного показника

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами