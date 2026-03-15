Україна ввійшла в трійку лідерів Європи за рівнем безробіття попри різке зменшення офіційного показника

В Україні за роки повномасштабного вторгнення кількість офіційно зареєстрованих безробітних стрімко впала, досягнувши на кінець 2025 року показника у трохи більше ніж 88 тисяч осіб (або ж 88,3 тисячі станом на кінець грудня). Це втричі менше порівняно з 2021 роком та вп'ятеро менше за показники десятирічної давнини. Проте державна статистика не відображає реального стану економіки: через низку воєнних факторів цифри центрів зайнятості є суттєво заниженими. За оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), держава продовжує утримувати одне з найвищих місць у Європі за рівнем реального безробіття. Про це повідомляє «Слово і діло».

Історичні антирекорди на папері

Двадцять років тому ситуація з офіційним працевлаштуванням виглядала кардинально інакше. Станом на кінець 2005 року в Україні налічувалося 881,5 тисячі зареєстрованих безробітних — це була найбільша офіційна кількість за весь період до 2025 року. Водночас тодішні оцінки МВФ фіксували рівень безробіття на позначці 7,2% від загальної кількості робочої сили.

Після 2008 року тенденція змінилася, і офіційна статистика почала знижуватися. У 2010 році кількість зареєстрованих осіб без роботи становила 544,9 тисячі (за оцінкою МВФ — 8,1%). До 2015 року ця цифра впала до 490,8 тисячі (9,1% за даними МВФ). Варто враховувати, що після 2014 року з підрахунків було виключено тимчасово окуповані території (ТОТ) України.

Наступним серйозним ударом по ринку праці стала світова пандемія. У 2020 році кількість офіційно непрацевлаштованих зросла до 459,2 тисячі осіб, що перевищило показники попередніх чотирьох років (з 2016 по 2019 рік). Відповідно до розрахунків МВФ, у 2020 та 2021 роках рівень безробіття сягав 9,2% та 9,8% відповідно. Проте напередодні повномасштабного російського вторгнення, у 2021 році, статус офіційно непрацюючих мали 295 тисяч українців — майже втричі менше, ніж у 2005-му.

Шокові наслідки великої війни

Перший рік повномасштабної війни спровокував безпрецедентну кризу. Наприкінці 2022 року офіційно непрацевлаштованими вважалися 186,5 тисячі осіб. Однак ця цифра була оманливою, адже з країни виїхала значна кількість біженців. За методологією МВФ, реальний рівень безробіття у 2022 році злетів до 24,5% — це найвищий показник за всі чотири роки вторгнення.

Упродовж наступних років державна статистика демонструвала стабілізацію та подальше зниження. У 2023 та 2024 роках кількість зареєстрованих безробітних була майже однаковою: 96,1 тисячі та 94,2 тисячі відповідно. Водночас оцінки МВФ показували 13,1% та 11,6% безробітних від загальної кількості робочої сили у ці роки. Минулого ж року, попри паперові 88,3 тисячі зареєстрованих громадян, МВФ констатував, що без роботи фактично залишалося 11,6% робочої сили.

Європейський рейтинг безробіття

Згідно з даними МВФ за 2025 рік, найважча ситуація із працевлаштуванням у Європі зафіксована у Північній Македонії (12,8% від загальної кількості робочої сили) та Боснії і Герцеговині (12,6%).

Через війну Україна посіла третє місце серед європейських країн із найвищим рівнем безробіття зі своїми 11,6%. Одразу за нею йде Іспанія з показником 10,8%. До десятки держав Європи з найвищим відсотком людей без роботи у 2025 році також увійшли Швеція, Фінляндія, Греція, Албанія, Сербія, Туреччина та Естонія.

Натомість найнижчі показники, за оцінками МВФ, продемонстрували Мальта, Чехія, Польща, Швейцарія, Данія, Болгарія, Молдова, Німеччина, Нідерланди, Словенія, Ісландія, Норвегія, Угорщина, Кіпр та Ірландія. Середній рівень безробіття утримують Бельгія, Португалія, Литва, Латвія та Франція.