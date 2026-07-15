Ціни на пальне в Україні зростають: скільки коштує заправити авто 15 липня

У середу, 15 липня, в Україні зафіксувано чергове пдорожчання більшості видів пального. Найбільше за добу підскочила середня вартість дизельного пального, тоді як цінники на бензин А-95, А-92 та автомобільний газ змінилися мінімально. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».