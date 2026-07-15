У середу, 15 липня, в Україні зафіксувано чергове пдорожчання більшості видів пального. Найбільше за добу підскочила середня вартість дизельного пального, тоді як цінники на бензин А-95, А-92 та автомобільний газ змінилися мінімально. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
15 липня 2026, 14:58
Ціни на пальне в Україні зростають: скільки коштує заправити авто 15 липня
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Середні ціни на пальне станом на 15 липня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум в середньому коштує 78,72 грн/л (ціна не змінилася);
- Бензин А-95 подорожчав на 6 копійок до 74,68 грн/л;
- Бензин А-92 подорожчав на 4 копійки до 69,54 грн/л;
- Дизельне пальне подорожчало на 16 копійок до 76,27 грн/л;
- Автомобільний газ подорожчав на 3 копійки до 40,03 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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