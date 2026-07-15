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15 липня 2026, 11:57

Нафта дорожчає на тлі загострення бойових дій на Близькому Сході

У середу, 15 липня, ціни на нафту продовжили зростання після того, як президент США Дональд Трамп знову запровадив морську блокаду всіх іранських портів, а Тегеран завдав ударів по американських об'єктах у регіоні. Про це повідомляє Reuters.

Нафта дорожчає на тлі загострення бойових дій на Близькому Сході
Фото: pixabay

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Ціни на нафту

Станом на 11:06 ф'ючерси на європейську нафту Brent піднялися на $1,71 (2%) до $86,44 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала в ціні $1,43 (1,8%), подорожчавши до $80,77 за барель.

Ціни на нафту у вівторок зросли на 2% і досягли найвищого рівня за останній місяць. Причиною стали атаки, які посилили перебої з постачанням через Ормузьку протоку. До початку війни США та Ізраїлю проти Ірану через неї транспортувалося близько п'ятої частини світових обсягів нафти та скрапленого природного газу.

«Контракти на Brent та WTI скоригувалися вгору через нові атаки. Проте зараз темпи зростання дещо вщухли, оскільки ринок завмер в очікуванні подальших кроків США та Ірану», — пояснює Джун Го, провідна аналітик ринку нафти у Sparta Commodities.

Нові удари

У середу вранці США завдали нової серії ударів, продовживши операцію з послаблення спроможностей Ірану, які, за словами американських військових, використовуються для атак на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

«Фізично нафти на ринку поки що вистачає. Але будь-яке подальше загострення в районі Ормузької протоки або нові санкції проти іранського експорту можуть миттєво посіяти паніку на ринку та додати до вартості бареля суттєву націнку за ризик», — зазначає Пріянка Сачдева, старша аналітик компанії Phillip Nova.

У Тегерані заявляють, що знову перекрили протоку. Черговий виток протистояння між Іраном та США спалахнув минулого тижня, фактично зірвавши крихке перемир'я, якого сторони досягли в червні після кількох місяців боїв.

Останні події поставили під великий сумнів те, що підписаний минулого місяця меморандум про взаєморозуміння взагалі зможе зупинити цю війну, в яку вже втягнуті й сусідні з Іраном країни.

«Я прибережу удари по енергетичних об'єктах наостанок, але зрештою ми їх рознесемо», — заявив Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News, яке вийшло в ефір у вівторок, 14 липня, ввечері.

Тим часом іранська армія повідомила, що у середу вранці атакувала безпілотниками американські позиції на базі Азрак у Йорданії. Пентагон цю інформацію поки не коментував.

Окремо Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про удари по складах зі зброєю у Бахрейні та Кувейті. Журналістам Reuters наразі не вдалося підтвердити ці дані.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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