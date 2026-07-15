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15 липня 2026, 14:39

Польський ринок праці змінюється: які сфери потребують більше працівників

Основними драйверами попиту на працівників у Польщі продовжують залишатися сфери, орієнтовані на внутрішній ринок: HoReCa, харчова промисловість, роздрібна торгівля та логістика. Про це свідчать дані дослідження аналітичного центру міжнародної HR-компанії Gremi Personal на підставі статистичної інформації GUS.

Основними драйверами попиту на працівників у Польщі продовжують залишатися сфери, орієнтовані на внутрішній ринок: HoReCa, харчова промисловість, роздрібна торгівля та логістика.

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Динаміка зайнятості

За словами аналітиків, найкращу динаміку зайнятості демонструє сфера HoReCa, де за січень-травень кількість працівників зросла на 2,1% у річному вимірі, до 167,8 тис. осіб (у травні — на 1,8%).

У харчовій промисловості (виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів) за п'ять місяців цього року середня зайнятість збільшилася на 0,56%, до 430,2 тис. працівників. Щоправда, у травні темпи зростання сповільнилися до 0,23% через незначне скорочення зайнятості у виробництві харчових продуктів.

Позитивна динаміка також зберігається у роздрібній торгівлі, де кількість працюючих у травні збільшилася на 0,4% у річному вимірі, до 740 тис. осіб. У логістиці та складському господарстві за січень-травень зайнятість зросла на 0,3%, до 189 тис. працівників.

Саме ці галузі, за словами експертів, продовжують створювати найбільший попит на іноземну робочу силу, насамперед на працівників фізичних, операційних і сезонних професій.

Де найскладніша ситуація

Натомість найскладніша ситуація зберігається у промисловості, насамперед у переробному секторі. У травні кількість зайнятих у переробній промисловості скоротилася до 2,368 млн осіб, що на 1,29% менше, ніж торік. За підрахунками Gremi Personal, за січень-травень скорочення становило 1,35%, або близько 32,4 тис. працівників.

Найглибша криза триває у меблевій промисловості. У травні тут працювало лише 140 тис. осіб, що на 4,1% менше у річному вимірі, а за п'ять місяців скорочення становило 3,4%.

Відчутні втрати також продовжує нести автомобільна галузь. У виробництві автомобілів і комплектуючих зайнятість у травні скоротилася на 3% рік до року, до 197 тис. працівників, а за січень-травень — на 3,3%.

При цьому загальна картина в машинобудуванні виглядає значно кращою. У травні в галузі працювало 559 тис. осіб, що лише на 0,18% менше, ніж роком раніше.

Як пояснюють аналітики, відмінності між галузями пояснюються різною динамікою попиту. Внутрішнє споживання продовжує підтримувати роздрібну торгівлю та логістику. Хоча після березневого сплеску темпи роздрібного товарообігу дещо сповільнилися, за січень-травень продажі все одно зросли на 4,5%, що підтримує стабільний попит на персонал.

У промисловості ситуація менш однозначна. Попри зростання продажів продукції на 3,1% за п'ять місяців, компанії не поспішають розширювати штати, підвищуючи продуктивність і стримуючи витрати.

Водночас автомобільна промисловість залишається одним із головних аутсайдерів. Продажі автомобілів та комплектуючих у травні скоротилися на 4,4% у річному вимірі, а за п'ять місяців — на 1%. Це безпосередньо відображається і на ринку праці. За даними міжнародного дослідження EuroMotoBarometr 2026, вже 37% автомобільних компаній у Польщі очікують скорочення персоналу протягом наступних 12 місяців.

За словами експертів, у другому півріччі 2026 року додатковими чинниками підтримки економіки Польщі можуть стати уповільнення інфляції, здешевлення банківських кредитів та поступове пожвавлення будівельного сектору. Що, в свою чергу, може позитивно вплинути на попит на робочу силу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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