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15 липня 2026, 12:41

71% підприємств бракує працівників: бізнес заявив про рекордний кадровий дефіцит

Дедалі більше підприємств називають брак робочої сили головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час. Про це свідчать результати щомісячного опитування, яке ІЕД провів у червні серед 471 промислового підприємства.

Дедалі більше підприємств називають брак робочої сили головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час.

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«Парадоксальна ситуація: з одного боку, зменшуються проблеми з пошуком працівників, а з іншого — вже рекордні 71% вважають, що брак робочої сили є перешкодою для зростання виробництва», — заявила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

У Кіровоградській, Чернівецькій, Львівській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській та Запорізькій областях ця проблема турбує понад 80% опитаних.

У червні суттєво зменшилися проблеми з пошуком кваліфікованих працівників: із 60,6% до 46,3% скоротилася частка підприємств, яким було важко знайти таких фахівців. Водночас 30,4% підприємств у червні зіткнулися з труднощами під час пошуку некваліфікованих працівників.

Після сезонного коригування очікування щодо чисельності працівників залишаються стабільними та близькими до нейтральних значень. Лише 4,6% підприємств планують збільшити зайнятість упродовж найближчих 3−4 місяців, а ще менша частка - 2% - планує відправити працівників у вимушену відпустку. Очікування щодо кількості працівників у вимушених відпустках також не свідчать про формування нового негативного тренду.

На другому місці серед головних перешкод залишається зростання цін на сировину, матеріали та товари - показник незначно зріс із 49% до 50%. Це вище, ніж минулої зими, але нижче за рекордні наприкінці 2022 року — початку 2023 року.

У червні несуттєво зменшилася частка тих, кого хвилює «небезпечно працювати», - з 44% до 41%. Це третя за значущістю перешкода для бізнесу під час війни.

Тому ця проблема турбує понад 50% великих підприємств і менше 30% мікропідприємств.

Понад 80% опитаних у Рівненській, Одеській, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях вважають небезпечні умови праці перешкодою для ведення бізнесу.

Незначними були зміни щодо перебоїв з електро-, водо- або теплопостачанням: ця перешкода втратила 1 в.п. порівняно з травнем - до 19%. Водночас вона залишилася на шостій позиції.

27% підприємств тимчасово призупиняли роботу через відключення електроенергії у травні, але переважно на нетривалий час. Водночас така сама частка бізнесу не мала відключень електроенергії, а вже 46% підприємств працювали безперервно попри перебої.

Середні витрати робочого часу

Середні втрати робочого часу становили 5% у травні - на рівні попередніх місяців. Найбільшими вони були на малих і середніх підприємствах (6%), серед галузей - у хімічній промисловості (10%), а в регіональному вимірі - у Черкаській (18%), Дніпропетровській (16%) та Харківській (13%) областях.

Частка нейтральних оцінок економічної політики уряду зросла до 70%. Це один із найвищих показників. Водночас частка позитивних оцінок залишається низькою - у червні лише 5%.

Бізнес більшого розміру зазвичай позитивніше оцінює роль держави: серед середніх і великих підприємств 59−60% опитаних називають державу «регулятором». Водночас лише 28% мікропідприємств поділяють таку позицію. Натомість серед мікропідприємств 31% вважають державу «перешкодою», тоді як серед великих - лише 10%.

Методика опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (NRES) від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, розташованих у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться щомісяця з травня 2022 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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