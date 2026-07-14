НБУ вивів з ринку ще кілька фінкомпаній: що змінилося у червні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 липня 2026, 17:10

НБУ вивів з ринку ще кілька фінкомпаній: що змінилося у червні

Кількість учасників небанківського фінансового ринку України у червні 2026 року зменшилася на шість установ — до 738. Водночас кількість банків із банківською ліцензією не змінилася і становила 59, повідомив Національний банк України.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку України у червні 2026 року зменшилася на шість установ — до 738.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

У червні НБУ примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Ці установи також примусово виключили з відповідних реєстрів.

Крім того, трьох брокерів виключили з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Хто працює на ринку

Станом на 1 липня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 389 фінансових компаній. Місяцем раніше їх було 391.

Кількість ломбардів зменшилася з 97 до 96. Кількість страхових брокерів скоротилася з 46 до 43.

Водночас кількість більшості інших учасників ринку не змінилася. На початок липня працювали:

  1. 47 страховиків non-life;
  2. 10 life-страховиків;
  3. один страховик зі спеціальним статусом;
  4. 79 кредитних спілок;
  5. один лізингодавець;
  6. 72 колекторські компанії.

Кількість банківських груп залишилася на рівні 15, небанківських фінансових груп — 39.

Що відбувається на платіжному ринку

На платіжному ринку у червні працювали 13 платіжних систем, створених резидентами. Серед них — дві державні. Також на ринку діяли 10 міжнародних платіжних систем. Їхня кількість за місяць не змінилася.

Серед надавачів фінансових платіжних послуг працювали 15 платіжних установ. Місяцем раніше їх було 16.

Також на ринку залишалися 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інших суб'єктів платіжного ринку належали 100 комерційних агентів, 32 технологічні оператори платіжних послуг і шість надавачів нефінансових платіжних послуг. Їхня кількість у червні не змінилася.

Скільки запитів отримав НБУ

Упродовж червня до Національного банку надійшов 171 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій.

Найбільше звернень стосувалося фінансових компаній та лізингодавців — 109 запитів. Ще 25 запитів надійшло від страховиків, 23 — від банків, 13 — від кредитних спілок і ломбардів.

Ці цифри показують, що ринок продовжує проходити процес очищення та адаптації до оновлених вимог регулятора. Частина компаній залишає ринок через примусове анулювання ліцензій або виключення з реєстрів, водночас чинні учасники продовжують звертатися до НБУ за реєстраційними й ліцензійними діями.

Чому це важливо

Скорочення кількості небанківських фінансових установ не завжди означає погіршення стану ринку. Часто йдеться про вихід неактивних або проблемних учасників, а також про посилення вимог до прозорості, звітності, структури власності та дотримання правил роботи.

Для споживачів фінансових послуг це має практичне значення. Чим ретельніше НБУ контролює наявність ліцензій і статус компаній у реєстрах, тим нижчими є ризики користування послугами установ, які не мають права працювати на ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами