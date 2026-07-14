НБУ вивів з ринку ще кілька фінкомпаній: що змінилося у червні

Кількість учасників небанківського фінансового ринку України у червні 2026 року зменшилася на шість установ — до 738. Водночас кількість банків із банківською ліцензією не змінилася і становила 59, повідомив Національний банк України.

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У червні НБУ примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Ці установи також примусово виключили з відповідних реєстрів.

Крім того, трьох брокерів виключили з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Хто працює на ринку

Станом на 1 липня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 389 фінансових компаній. Місяцем раніше їх було 391.

Кількість ломбардів зменшилася з 97 до 96. Кількість страхових брокерів скоротилася з 46 до 43.

Водночас кількість більшості інших учасників ринку не змінилася. На початок липня працювали:

47 страховиків non-life; 10 life-страховиків; один страховик зі спеціальним статусом; 79 кредитних спілок; один лізингодавець; 72 колекторські компанії.

Кількість банківських груп залишилася на рівні 15, небанківських фінансових груп — 39.

Що відбувається на платіжному ринку

На платіжному ринку у червні працювали 13 платіжних систем, створених резидентами. Серед них — дві державні. Також на ринку діяли 10 міжнародних платіжних систем. Їхня кількість за місяць не змінилася.

Серед надавачів фінансових платіжних послуг працювали 15 платіжних установ. Місяцем раніше їх було 16.

Також на ринку залишалися 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інших суб'єктів платіжного ринку належали 100 комерційних агентів, 32 технологічні оператори платіжних послуг і шість надавачів нефінансових платіжних послуг. Їхня кількість у червні не змінилася.

Скільки запитів отримав НБУ

Упродовж червня до Національного банку надійшов 171 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій.

Найбільше звернень стосувалося фінансових компаній та лізингодавців — 109 запитів. Ще 25 запитів надійшло від страховиків, 23 — від банків, 13 — від кредитних спілок і ломбардів.

Ці цифри показують, що ринок продовжує проходити процес очищення та адаптації до оновлених вимог регулятора. Частина компаній залишає ринок через примусове анулювання ліцензій або виключення з реєстрів, водночас чинні учасники продовжують звертатися до НБУ за реєстраційними й ліцензійними діями.

Чому це важливо

Скорочення кількості небанківських фінансових установ не завжди означає погіршення стану ринку. Часто йдеться про вихід неактивних або проблемних учасників, а також про посилення вимог до прозорості, звітності, структури власності та дотримання правил роботи.

Для споживачів фінансових послуг це має практичне значення. Чим ретельніше НБУ контролює наявність ліцензій і статус компаній у реєстрах, тим нижчими є ризики користування послугами установ, які не мають права працювати на ринку.