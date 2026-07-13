До закриття міжбанку в понеділок, 13 липня, курс долара в купівлі та у продажу зріс на 31 копійку, євро підскочило на 42 копійки у купівлі та у продажу.
13 липня 2026, 17:38
Курс валют на закритті міжбанку: долар підскочив на 31 копійку, євро на 42 копійки
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Відкриття 13 липня
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Закриття 13 липня
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Зміни
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44,49/44,52
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44,80/44,83
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31/31
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50,73/50,75
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51,15/51,17
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42/42
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,39−44,89 грн. Євро купують за 50,70 грн, а продають за 51,36 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,74, євро — 51,15−51,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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