Долар додав 18 копійок, євро — 19: офіційний курс НБУ на 14 липня

Національний банк України встановив на 14 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,67 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 18 копійок.

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На вівторок НБУ встановив курс долара на рівні 44,67 грн, що на 18 копійок більше, ніж у понеділок (44,49 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 51,05 грн, що на 19 копійок більше, ніж у понеділок (50,86 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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