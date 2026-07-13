Національний банк України встановив на 14 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,67 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 18 копійок.
13 липня 2026, 16:59
Долар додав 18 копійок, євро — 19: офіційний курс НБУ на 14 липня
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Курс долара
На вівторок НБУ встановив курс долара на рівні 44,67 грн, що на 18 копійок більше, ніж у понеділок (44,49 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 51,05 грн, що на 19 копійок більше, ніж у понеділок (50,86 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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