Програма «5-7-9%»: бізнес залучив понад 473 млрд грн пільгових кредитів з початку війни

З моменту запровадження воєнного стану українські підприємці активно користуються державною програмою « Доступні кредити 5−7-9% ». Міністерство фінансів повідомляє , що станом на 13 липня 2026 року 48 банків-партнерів видали 121 718 кредитів на загальну суму 473,6 млрд грн. Якщо ж рахувати від самого старту ініціативи, загальний обсяг фінансування перевищив 563,3 млрд грн за понад 156 тисячами укладених договорів.

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Динаміка кредитування залишається стабільною. Тільки за минулий тиждень представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали 465 пільгових кредитів на суму 1,7 млрд грн.

Загалом від початку 2026 року банки видали 21 556 позик на 101,1 млрд грн, причому понад 45 млрд грн були забезпечені саме банками державного сектору.

Пріоритетні напрямки фінансування бізнесу

Програма «5−7-9%» дозволяє підприємцям спрямовувати кошти на різні цілі, що забезпечує підтримку як стратегічних секторів, так і окремих операційних потреб компаній.

Станом на середину липня структура використання кредитного портфеля, сформованого під час війни, виглядає так:

Переробка сільськогосподарської продукції: 85,25 млрд грн;

Фінансування оборотного капіталу: 89,53 млрд грн;

Кредитування в зоні високого воєнного ризику: 90,02 млрд грн;

Інвестиційні цілі: 70,84 млрд грн;

Антивоєнні цілі: 56,81 млрд грн;

Сільськогосподарські товаровиробники: 57,49 млрд грн;

Фінансування енергосервісу: 9,77 млрд грн.

Програма залишається одним із головних інструментів підтримки ліквідності українських компаній. Вона дозволяє бізнесу не лише утримувати обороти, а й інвестувати у розвиток виробничих потужностей та переробку навіть у регіонах, де ведення діяльності пов’язане з високими ризиками. Завдяки пільговим умовам підприємці отримують можливість адаптуватися до складних економічних умов та продовжувати роботу.

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