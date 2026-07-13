Ціни, попит і пропозиція: що відбувалося на ринку житла в червні

У червні 2026 року ринок нерухомості України продовжив рухатися різними темпами в окремих сегментах: ціни на житло переважно зростали, попит на новобудови знизився, а ринок оренди продемонстрував одночасне збільшення і пропозиції, і кількості потенційних орендарів. Такі висновки містяться у новому аналітичному звіті маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM .RIA.

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Ринок новобудов: попит падає всюди, ціни переважно зростають

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом червня здебільшого зростала у межах кількох відсотків залежно від регіону. Найбільше за місяць ціни зросли у Черкаській (+7,5%) та Чернівецькій (+6,4%) областях.

Помітне падіння середніх цін протягом місяця фіксувалось у Запорізькій (-6,3%) та Кіровоградській (-4,8%) областях. Найбільше річне зростання цін зафіксовано в Івано-Франківській (+20%), Тернопільській (+20%), Чернівецькій (+17%) та Житомирській (+17%) областях.

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у червні становила $1 379/м² (-3,5% порівняно з травнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 697. Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $879/м².

Як змінився попит

У перший місяць літа у більшості регіонів України попит на новобудови знизився. Найпомітніше зменшення — у Києві (-21%), а також у Чернігівській (-19%), Запорізькій (-17%), Миколаївській (-16%) та Київській (-15%) областях. Помітне зростання попиту спостерігалось у Черкаській області — +9% порівняно з травнем.

Вторинний ринок: попит продовжує падати, а ціни ростуть

Протягом червня кількість пропозицій змінювалась у залежності від регіону. Найпомітніше збільшення пропозиції відбулось у Волинській (+10%), Сумській (+10%) та Чернігівській (+8%) областях. Значне зменшення фіксувалось у Києві (-11%).

За даними DIM.RIA, ціни на вторинне житло переважно зростали протягом червня. Найбільший стрибок відбувся у Кіровоградській (+19%), Чернігівській (+16%) та Чернівецькій (+11%) областях. Зменшення цін фіксувалося лише у Волинській області (-3%).

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у червні зафіксована на Херсонщині — $17 тис. (+10% порівняно з травнем). Найдорожче житло традиційно у Києві: середня вартість однокімнатної квартири у червні становила $89,8 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у червні в середньому коштувала $180 тис., а найдоступнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $49 тис.

Впродовж червня попит на вторинне житло продовжив падати. Значне зменшення інтересу — у Запорізькій (-18%), Вінницькій (-17%) та Чернівецькій (-13%) областях. Зростання попиту цього місяця зафіксовано у Тернопільській (+15%), Житомирській (+10%), Львівській (+7%) та Івано-Франківській (+1%) областях.