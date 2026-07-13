Ціни, попит і пропозиція: що відбувалося на ринку житла в червні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 липня 2026, 13:03

Ціни, попит і пропозиція: що відбувалося на ринку житла в червні

У червні 2026 року ринок нерухомості України продовжив рухатися різними темпами в окремих сегментах: ціни на житло переважно зростали, попит на новобудови знизився, а ринок оренди продемонстрував одночасне збільшення і пропозиції, і кількості потенційних орендарів. Такі висновки містяться у новому аналітичному звіті маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA.

У червні 2026 року ринок нерухомості України продовжив рухатися різними темпами в окремих сегментах: ціни на житло переважно зростали, попит на новобудови знизився, а ринок оренди продемонстрував одночасне збільшення і пропозиції, і кількості потенційних орендарів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Ринок новобудов: попит падає всюди, ціни переважно зростають

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом червня здебільшого зростала у межах кількох відсотків залежно від регіону. Найбільше за місяць ціни зросли у Черкаській (+7,5%) та Чернівецькій (+6,4%) областях.

Помітне падіння середніх цін протягом місяця фіксувалось у Запорізькій (-6,3%) та Кіровоградській (-4,8%) областях. Найбільше річне зростання цін зафіксовано в Івано-Франківській (+20%), Тернопільській (+20%), Чернівецькій (+17%) та Житомирській (+17%) областях.

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у червні становила $1 379/м² (-3,5% порівняно з травнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 697. Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $879/м².

Як змінився попит

У перший місяць літа у більшості регіонів України попит на новобудови знизився. Найпомітніше зменшення — у Києві (-21%), а також у Чернігівській (-19%), Запорізькій (-17%), Миколаївській (-16%) та Київській (-15%) областях. Помітне зростання попиту спостерігалось у Черкаській області — +9% порівняно з травнем.

Вторинний ринок: попит продовжує падати, а ціни ростуть

Протягом червня кількість пропозицій змінювалась у залежності від регіону. Найпомітніше збільшення пропозиції відбулось у Волинській (+10%), Сумській (+10%) та Чернігівській (+8%) областях. Значне зменшення фіксувалось у Києві (-11%).

За даними DIM.RIA, ціни на вторинне житло переважно зростали протягом червня. Найбільший стрибок відбувся у Кіровоградській (+19%), Чернігівській (+16%) та Чернівецькій (+11%) областях. Зменшення цін фіксувалося лише у Волинській області (-3%).

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у червні зафіксована на Херсонщині — $17 тис. (+10% порівняно з травнем). Найдорожче житло традиційно у Києві: середня вартість однокімнатної квартири у червні становила $89,8 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у червні в середньому коштувала $180 тис., а найдоступнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $49 тис.

Впродовж червня попит на вторинне житло продовжив падати. Значне зменшення інтересу — у Запорізькій (-18%), Вінницькій (-17%) та Чернівецькій (-13%) областях. Зростання попиту цього місяця зафіксовано у Тернопільській (+15%), Житомирській (+10%), Львівській (+7%) та Івано-Франківській (+1%) областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Dmitry V.G. и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами