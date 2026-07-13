ФОПи масово потрапляють до чорного списку АМКУ: де порушників найбільше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 липня 2026, 11:39

ФОПи масово потрапляють до чорного списку АМКУ: де порушників найбільше

Станом на кінець червня 2026 року у чорному списку Антимонопольного комітету України перебувають 797 фізичних осіб-підприємців. Йдеться про підприємців, яких АМКУ визнав винними у спотворенні результатів торгів.

Станом на кінець червня 2026 року у чорному списку Антимонопольного комітету України перебувають 797 фізичних осіб-підприємців.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Такі ФОПи становлять 30% від загальної кількості бізнесів у цьому переліку. Дані наведені у Зведених відомостях щодо спотворення результатів торгів.

До чорного списку потрапляють учасники, яких Антимонопольний комітет визнав причетними до антиконкурентних узгоджених дій під час державних закупівель. Зазвичай ідеться про ситуації, коли кілька учасників тендеру лише створюють видимість конкуренції, але фактично заздалегідь домовляються, хто має перемогти.

Де найбільше порушників

Найбільше ФОПів із чорного списку АМКУ зареєстровано у Львівській області — 95 підприємців. Це майже 12% від загальної кількості таких ФОПів.

Далі йдуть:

  1. Дніпропетровська область — 81 ФОП;
  2. Київ — 78 ФОПів;
  3. Вінницька область — 52 ФОПи;
  4. Івано-Франківська область — 39 ФОПів.

Регіональна структура показує, що проблема тендерних змов не обмежується окремими областями. Порушники є в різних частинах країни, але Львівщина наразі має найбільшу кількість ФОПів у цьому переліку.

У яких сферах найбільше ФОПів

Майже кожен третій підприємець із чорного списку працює у сфері оптової торгівлі. Таких ФОПів налічується 231.

Ще 139 підприємців займаються роздрібною торгівлею. Також серед порушників є представники громадського харчування — 47 ФОПів, спеціалізованих будівельних робіт — 33 ФОПи, а також будівництва — 32 ФОПи.

Така структура пояснюється тим, що саме торгівля, будівельні роботи, харчування та постачання товарів часто присутні у публічних закупівлях. Чим активніше сектор бере участь у тендерах, тим більше ризиків для недобросовісної конкуренції.

Кількість рішень зростає

Кількість підприємців, яких АМКУ визнає учасниками антиконкурентних узгоджених дій, зростає рік до року.

У 2024 році було ухвалено 242 рішення щодо ФОПів. У 2025 році — вже 306. Це найбільший показник за останні 10 років.

У 2026 році перелік поповнився ще 186 підприємцями, яких Комітет визнав учасниками змов під час закупівель.

Потрапляння до чорного списку має практичні наслідки. Протягом трьох років після рішення АМКУ такі підприємці можуть бути відсторонені від участі у публічних закупівлях. Тому замовники мають перевіряти учасників перед визначенням переможця тендеру.

Чому це важливо

Тендерні змови шкодять не лише державі, а й добросовісному бізнесу. Якщо учасники заздалегідь домовляються між собою, конкуренція фактично зникає. У результаті бюджет може переплачувати за товари, роботи або послуги, а чесні компанії та підприємці втрачають можливість виграти закупівлю.

Для малого бізнесу участь у публічних закупівлях може бути важливим джерелом замовлень. Але потрапляння до чорного списку АМКУ фактично закриває цей канал на кілька років і створює репутаційні ризики.

Як раніше писав «Мінфін», державні закупівлі залишаються одним із найбільших ринків для бізнесу в Україні. Тому прозорість тендерів і реальна конкуренція мають пряме значення для ефективного використання бюджетних коштів.

Перевірити, чи є ФОП або компанія у чорному списку АМКУ, можна через відповідні відкриті дані та сервіси моніторингу, зокрема Опендатабот. Для замовників це спосіб знизити ризики під час закупівель, а для бізнесу — перевірити власну репутацію та контрагентів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Alligator22 и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами