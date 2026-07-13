ФОПи масово потрапляють до чорного списку АМКУ: де порушників найбільше

Станом на кінець червня 2026 року у чорному списку Антимонопольного комітету України перебувають 797 фізичних осіб-підприємців. Йдеться про підприємців, яких АМКУ визнав винними у спотворенні результатів торгів.

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Такі ФОПи становлять 30% від загальної кількості бізнесів у цьому переліку. Дані наведені у Зведених відомостях щодо спотворення результатів торгів.

До чорного списку потрапляють учасники, яких Антимонопольний комітет визнав причетними до антиконкурентних узгоджених дій під час державних закупівель. Зазвичай ідеться про ситуації, коли кілька учасників тендеру лише створюють видимість конкуренції, але фактично заздалегідь домовляються, хто має перемогти.

Де найбільше порушників

Найбільше ФОПів із чорного списку АМКУ зареєстровано у Львівській області — 95 підприємців. Це майже 12% від загальної кількості таких ФОПів.

Далі йдуть:

Дніпропетровська область — 81 ФОП; Київ — 78 ФОПів; Вінницька область — 52 ФОПи; Івано-Франківська область — 39 ФОПів.

Регіональна структура показує, що проблема тендерних змов не обмежується окремими областями. Порушники є в різних частинах країни, але Львівщина наразі має найбільшу кількість ФОПів у цьому переліку.

У яких сферах найбільше ФОПів

Майже кожен третій підприємець із чорного списку працює у сфері оптової торгівлі. Таких ФОПів налічується 231.

Ще 139 підприємців займаються роздрібною торгівлею. Також серед порушників є представники громадського харчування — 47 ФОПів, спеціалізованих будівельних робіт — 33 ФОПи, а також будівництва — 32 ФОПи.

Така структура пояснюється тим, що саме торгівля, будівельні роботи, харчування та постачання товарів часто присутні у публічних закупівлях. Чим активніше сектор бере участь у тендерах, тим більше ризиків для недобросовісної конкуренції.

Кількість рішень зростає

Кількість підприємців, яких АМКУ визнає учасниками антиконкурентних узгоджених дій, зростає рік до року.

У 2024 році було ухвалено 242 рішення щодо ФОПів. У 2025 році — вже 306. Це найбільший показник за останні 10 років.

У 2026 році перелік поповнився ще 186 підприємцями, яких Комітет визнав учасниками змов під час закупівель.

Потрапляння до чорного списку має практичні наслідки. Протягом трьох років після рішення АМКУ такі підприємці можуть бути відсторонені від участі у публічних закупівлях. Тому замовники мають перевіряти учасників перед визначенням переможця тендеру.

Чому це важливо

Тендерні змови шкодять не лише державі, а й добросовісному бізнесу. Якщо учасники заздалегідь домовляються між собою, конкуренція фактично зникає. У результаті бюджет може переплачувати за товари, роботи або послуги, а чесні компанії та підприємці втрачають можливість виграти закупівлю.

Для малого бізнесу участь у публічних закупівлях може бути важливим джерелом замовлень. Але потрапляння до чорного списку АМКУ фактично закриває цей канал на кілька років і створює репутаційні ризики.

Як раніше писав «Мінфін», державні закупівлі залишаються одним із найбільших ринків для бізнесу в Україні. Тому прозорість тендерів і реальна конкуренція мають пряме значення для ефективного використання бюджетних коштів.

Перевірити, чи є ФОП або компанія у чорному списку АМКУ, можна через відповідні відкриті дані та сервіси моніторингу, зокрема Опендатабот. Для замовників це спосіб знизити ризики під час закупівель, а для бізнесу — перевірити власну репутацію та контрагентів.