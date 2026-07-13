Обмінники змінили курс валют 13 липня: долар просів у купівлі, євро — подешевшало

У понеділок, 13 липня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 2 копійки в покупці і не змінився у продажу. Євро втратило 4 копійки у покупці та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втритив 13 копійок у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро втратило 8 копійок у купівлі та додало 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,26−44,76 грн. Євро купують за 50,58 грн, а продають за 51,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,52−44,61, євро — 51,00−51,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,49−44,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,73−50,75 грн/євро.

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