Голова Комісії з товарних ф'ючерсів США назвав біткоїн «антихрупким активом»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 липня 2026, 9:30

Голова Комісії з товарних ф'ючерсів США назвав біткоїн «антихрупким активом»

Голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) Майкл Селіг назвав біткоїн «одним із найантитенших активів», який зміг вижити в умовах неодноразових ринкових потрясінь та жорстких заходів з боку влади.

Голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) Майкл Селіг назвав біткоїн «одним із найантитенших активів», який зміг вижити в умовах неодноразових ринкових потрясінь та жорстких заходів з боку влади.► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниСила біткоїнуВ інтерв'ю прихильнику Дональда Трампа, блогеру TheBlaze Селіг згадав, як біткоїну вдалося пережити крах біржі MtGox та банкрутство криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Сила біткоїну

В інтерв'ю прихильнику Дональда Трампа, блогеру TheBlaze Селіг згадав, як біткоїну вдалося пережити крах біржі MtGox та банкрутство криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

Селіг розкритикував політику адміністрації президента Джо Байдена, за якої CFTC переслідувала криптокомпанії в суді за звинуваченням у торгівлі незареєстрованими цінними паперами.

«Біткоїн слід розглядати як товар, а не як цінний папір чи валюту. Біткоїн подібний до золота, срібла, нафти чи газу», — заявив Селіг.

Голова CFTC висловився про криптовалютний бізнес Трампа, запевнив, що президент США не бере участі в управлінні сімейними криптоактивами і дотримується етичних норм. Селіг закликав Конгрес швидше прийняти законопроект CLARITY, що розмежовує повноваження CFTC та Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у регулюванні крипторинка.

Поки Трамп перебуває при владі, у країні не з'явиться цифрова валюта центрального банку (CBDC), пообіцяв Селіг.

У червні Сенат схвалив законопроект, що включає положення про чотирирічну заборону випуску цифрового долара Федеральною резервною системою США (ФРС).

Селіг вважає, що за допомогою цифрового долара влада могла б відстежувати приватні транзакції, порушуючи конфіденційність користувачів. У травні міністр фінансів Скотт Бессент пообіцяв не запускати цифровий долар. На його думку, для ринку набагато краще традиційний долар і приватні стейблкоїни.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами