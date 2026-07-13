Голова Комісії з товарних ф'ючерсів США назвав біткоїн «антихрупким активом»

Голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) Майкл Селіг назвав біткоїн «одним із найантитенших активів», який зміг вижити в умовах неодноразових ринкових потрясінь та жорстких заходів з боку влади.

► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Сила біткоїну

В інтерв'ю прихильнику Дональда Трампа, блогеру TheBlaze Селіг згадав, як біткоїну вдалося пережити крах біржі MtGox та банкрутство криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

Селіг розкритикував політику адміністрації президента Джо Байдена, за якої CFTC переслідувала криптокомпанії в суді за звинуваченням у торгівлі незареєстрованими цінними паперами.

«Біткоїн слід розглядати як товар, а не як цінний папір чи валюту. Біткоїн подібний до золота, срібла, нафти чи газу», — заявив Селіг.

Голова CFTC висловився про криптовалютний бізнес Трампа, запевнив, що президент США не бере участі в управлінні сімейними криптоактивами і дотримується етичних норм. Селіг закликав Конгрес швидше прийняти законопроект CLARITY, що розмежовує повноваження CFTC та Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у регулюванні крипторинка.

Поки Трамп перебуває при владі, у країні не з'явиться цифрова валюта центрального банку (CBDC), пообіцяв Селіг.

У червні Сенат схвалив законопроект, що включає положення про чотирирічну заборону випуску цифрового долара Федеральною резервною системою США (ФРС).

Селіг вважає, що за допомогою цифрового долара влада могла б відстежувати приватні транзакції, порушуючи конфіденційність користувачів. У травні міністр фінансів Скотт Бессент пообіцяв не запускати цифровий долар. На його думку, для ринку набагато краще традиційний долар і приватні стейблкоїни.