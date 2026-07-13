Українці купують одні авто, бізнес — інші: які моделі стали найпопулярнішими

У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 33 тис. нових легкових автомобілів. Із цієї кількості 64% машин придбали приватні клієнти, ще 36% — юридичні особи, повідомляє «Укравтопром».

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Порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі нових легковиків у приватному сегменті скоротилися на 6%. Натомість корпоративний попит зріс на 15%.

Це означає, що бізнес у 2026 році активніше оновлює автопарки, тоді як приватні покупці залишаються обережнішими через вартість авто, курсові ризики та загальну економічну невизначеність.

Що купували приватні клієнти

Серед приватних покупців найпопулярнішою моделлю стала Toyota RAV-4. За шість місяців українці придбали 1396 таких авто.

До п’ятірки найпопулярніших моделей у приватному сегменті увійшли:

Toyota RAV-4 — 1396 авто; Hyundai Tucson — 1032 авто; Mazda CX-5 — 825 авто; Renault Duster — 635 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 630 авто.

Рейтинг показує стійкий інтерес приватних клієнтів до кросоверів і SUV. У топ-5 немає жодного класичного седана чи хетчбека: покупці віддають перевагу універсальним автомобілям із вищим кліренсом, містким салоном і кращою придатністю до різних дорожніх умов.

Що обирав бізнес

У корпоративному сегменті беззаперечним лідером став Renault Duster. Юридичні особи придбали 2035 таких автомобілів — суттєво більше, ніж будь-якої іншої моделі.

До топ-5 серед юридичних осіб увійшли:

Renault Duster — 2035 авто; Toyota RAV-4 — 415 авто; Skoda Octavia — 409 авто; Skoda Kodiaq — 379 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 373 авто.

Популярність Duster у корпоративному сегменті пояснюється практичністю моделі: відносно доступною ціною, простішим обслуговуванням, високим кліренсом і придатністю для щоденної експлуатації в різних регіонах країни.

Водночас наявність Toyota RAV-4, Skoda Kodiaq і Toyota Land Cruiser Prado у корпоративному топі свідчить, що бізнес купує не лише утилітарні авто для операційних потреб, а й машини для управлінського персоналу, службових поїздок і регіональної мобільності.

Ринок зміщується до корпоративного попиту

Зростання корпоративних продажів на 15% на тлі падіння приватного сегмента показує зміну балансу на ринку нових авто. Для бізнесу автомобіль часто є не споживчою покупкою, а робочим інструментом: його купують для логістики, сервісних команд, регіональних представництв, аграрного сектору, будівництва чи охорони.

Приватні покупці, навпаки, частіше відкладають купівлю нового авто або переходять на вторинний ринок. У першому півріччі імпорт вживаних легковиків був у кілька разів більшим за ринок нових машин, що також підтверджує обережність домогосподарств.

Як раніше писав «Мінфін», загалом за перші шість місяців 2026 року ринок нових легкових авто в Україні зріс лише символічно — до близько 33 тис. машин. На цьому тлі саме корпоративний сегмент став одним із небагатьох джерел підтримки продажів.

Для дилерів це означає, що робота з бізнес-клієнтами набуває більшого значення. Компанії частіше купують авто партіями, звертають увагу на вартість володіння, сервісну підтримку, наявність запчастин і прогнозовану залишкову вартість машини після кількох років експлуатації.