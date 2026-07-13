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13 липня 2026, 8:43

Польща скуповує золото на падінні цін: скільки вже накопичив центробанк

Національний банк Польщі з початку 2026 року придбав 82 тонни золота. Про це заявив голова центробанку Адам Глапінський під час пресконференції у Варшаві. За його словами, банк користується нещодавнім падінням цін на дорогоцінний метал і продовжує накопичувати резерви, пише Bloomberg.

Національний банк Польщі з початку 2026 року придбав 82 тонни золота.

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Після останньої публікації офіційних даних за квітень польський центробанк докупив ще 37 тонн золота. За поточними цінами це приблизно $5 млрд.

Польща вже була найбільшим покупцем золота серед центробанків у 2025 році й, за нинішніх темпів, може зберегти цю позицію і в 2026-му.

Скільки золота має Польща

Глапінський підтвердив мету Нацбанку Польщі — довести золоті резерви до 700 тонн. Наразі банк має 632,4 тонни золота. З них 105 тонн зберігаються в Польщі, а решта розподілена між Лондоном і Нью-Йорком.

За словами голови центробанку, накопичення золота не є «перегонами» або купівлею заради самої купівлі. Йдеться про політику фінансової безпеки держави й підготовку до будь-яких кризових сценаріїв.

«Ми постійно купуємо золото, користуючись нещодавнім падінням цін», — сказав Глапінський.

Чому купують саме зараз

Нові закупівлі відбулися на тлі зниження вартості золота. З квітня ціна металу впала більш ніж на 10%. На ринок тиснули очікування вищих процентних ставок у США та зміцнення долара. Для золота це негативні фактори, адже метал не приносить процентного доходу й конкурує з доларовими активами за увагу інвесторів.

Водночас для центробанків короткострокові коливання ціни мають менше значення, ніж структура резервів. Золото не залежить від емітента, не має кредитного ризику конкретної держави та може виконувати роль захисного активу в періоди геополітичної напруги.

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Саме тому Польща продовжує купувати метал навіть після зниження цін. Для центробанку це можливість збільшити частку золота у резервах дешевше, ніж на піку ринку.

Центробанки не відмовляються від золота

Польща не єдина країна, яка активно нарощує золоті резерви. Попит із боку центробанків залишається одним із головних факторів підтримки ринку дорогоцінного металу, навіть коли приватні інвестори скорочують позиції.

Як раніше писав «Мінфін», Народний банк Китаю у червні також збільшив запаси золота, продовживши найдовшу серію закупівель щонайменше з 2015 року. Це свідчить про ширший тренд: частина центробанків прагне диверсифікувати резерви та зменшити залежність від окремих валютних активів.

Для Польщі золото має ще й безпековий вимір. Країна розташована на східному фланзі НАТО, активно збільшує оборонні витрати й враховує ризики, пов’язані з війною росії проти України. У такому контексті золоті резерви розглядаються не лише як фінансовий актив, а як елемент стійкості держави.

Для інвесторів дії польського центробанку є сигналом, що офіційний сектор продовжує бачити довгострокову цінність у золоті. Водночас ринок залишатиметься волатильним: ціни й надалі залежатимуть від ставок ФРС, курсу долара, інфляційних очікувань і геополітичних ризиків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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