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13 липня 2026, 8:24

Deutsche Bank попередив про довгострокові ризики для долара

Структурні зміни у глобальних потоках капіталу, технологічні інновації та геополітика змінюють довгострокові перспективи долара США, йдеться в аналітичній записці Deutsche Bank.

Структурні зміни у глобальних потоках капіталу, технологічні інновації та геополітика змінюють довгострокові перспективи долара США, йдеться в аналітичній записці Deutsche Bank.► Читайтесторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новиниЩо прогнозують банкіриОднією із найбільш значних змін є спосіб фінансування зовнішнього дефіциту США.

► Читайтесторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Що прогнозують банкіри

Однією із найбільш значних змін є спосіб фінансування зовнішнього дефіциту США. Офіційний зарубіжний попит на американський борг послабшав на тлі зростання геополітичної напруженості, тоді як інвестиції в американські технологічні компанії залучили значний приплив акціонерного капіталу від глобальних інвесторів.

У доповіді наголошується, що розбіжність між зниженням офіційних покупок доларових боргових паперів та зростанням приватних вкладень в акції досягло рекордних рівнів, що робить долар все більш залежним від чутливого до ризику капіталу, а не від традиційного резервного попиту.

Також у документі виділяються контрастні тенденції, що формуються у США та Азії. Обговорення з інвесторами на західному узбережжі США були зосереджені на технології блокчейну та токенізації, які здатні ще більше знизити бар'єри для інвестування в американські фінансові активи.

В Азії увага зосереджена на зусиллях Китаю щодо розширення міжнародного використання юаня — тенденція, яка, як і раніше, недооцінюється на багатьох західних ринках.

Обидва ці процеси здатні змінити глобальні потоки капіталу найближчими роками, йдеться в записці.

У доповіді також наголошується, що в Азії зосереджена більшість найбільш недооцінених валют світу: шість із десяти найдешевших валют у моделях оцінки банку знаходяться саме в цьому регіоні, включаючи кілька великих промислових економік.

Очікується, що Китай продовжить відігравати важливу роль на регіональних валютних ринках у міру посилення геополітичного тиску з боку Європи. Велика невизначеність зберігається навколо Японії, де інвестори уважно стежать за реакцією єни на промисловий, бюджетний та економічний порядок уряду.

У записці йдеться, що ці структурні зрушення вказують на необхідність для інвесторів приділяти більше уваги мінливим глобальним потокам капіталу, а не покладатися виключно на традиційні фактори динаміки долара.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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