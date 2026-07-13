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13 липня 2026, 8:00

$3,35 млрд для України: Мінфін повідомив про новий транш від Світового банку

Україна отримала 3,35 млрд доларів США у межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні (Development Policy Operation, DPO), що реалізується Світовим банком. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Україна отримала 3,35 млрд доларів США у межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні (Development Policy Operation, DPO), що реалізується Світовим банком.

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Що відомо

Відповідний пакет угод Україна та Світовий банк підписали 24 червня у Гданську, Польща, на полях Конференції з відновлення України (URC 2026).

Зокрема, до загального фонду Державного бюджету України у межах Програми DPO надійшло:

  • 1 млрд доларів США у формі позики на політику розвитку, з яких:
  • 500 млн доларів США забезпечені гарантією Уряду Великої Британії;
  • 500 млн доларів США — гарантією Уряду Японії;
  • 2,35 млрд доларів США у формі гранту від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Куди спрямують кошти

Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану.

Отримання 3,35 млрд доларів США у межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору було забезпечено завдяки впровадженню масштабного пакета реформ, спрямованих на посилення економічної стійкості України та стимулювання приватного сектору. Для виконання умов програми Урядом та Парламентом було ухвалено 13 законів і 7 підзаконних нормативно-правових актів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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