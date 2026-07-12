В Україні оголошено повне переформатування влади: Юлія Свириденко йде у відставку (оновлено)

Президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження влади, яке торкнеться як Кабінету Міністрів, так і правоохоронних органів. У межах нової політичної стратегії Україна переходить до формату, де кожен ключовий зовнішньополітичний напрямок закріплюється за окремим фахівцем із великим досвідом. Про це він повідомив в своєму телеграм-каналі.

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Пріоритетом стає посилення співпраці зі США, зокрема в питанні локалізації виробництва систем Patriot та розширення безпекових проєктів між американським та українським бізнесом. Значну увагу також приділять європейському антибалістичному проєкту, інтеграції в ЄС та перегляду відносин із Польщею, Угорщиною, країнами Близького Сходу та Китаєм.

Внутрішня політика зазнає змін через необхідність зміцнення обороноздатності. Президент наголосив на важливості підтримки прифронтових областей, нарощуванні виробництва та постачання всіх типів безпілотників для Сил оборони, а також на забезпеченні готовності до зими та потенційних загроз.

Окрім того, очікується прискорення реформи держкомпаній та ефективніша реалізація міжнародних домовленостей щодо відновлення.

Щодо кадрових рішень, то Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Сторони погодилися, що оновлення стратегії потребує переформатування уряду. Президент подякував їй за роботу на чолі уряду та запропонував очолити новий відповідальний напрямок у комунікації з одним із ключових міжнародних партнерів України.

Глава держави висловив сподівання, що Верховна Рада оперативно підтримає запропоновані кадрові заміни. Очікується, що невдовзі будуть представлені нові очільники не лише у міністерствах, а й у силових структурах.

Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, вже повідомила, що серед кандидатів на посаду премʼєр-міністра наразі: Корецький, Шмигаль, Федоров та мери кількох обласних центрів.

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Президент Володимир Зеленський вже провів консультації з головою правління НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та мером Харкова Ігорем Тереховим.

Ці зустрічі мають на меті формування оновленої управлінської команди, здатної реалізувати новий курс держави в умовах воєнного стану.

КРім того, стало відомо, що посол України в США Ольга Стефанішина вже подала заяву про звільнення за особистими причинами. Це відкрило шлях для обговорення нових кадрових сценаріїв: депутати активно розглядають високу ймовірність того, що Юлія Свириденко вирушить до Вашингтона як нова амбасадорка, тоді як крісло прем'єр-міністра може посісти Сергій Корецький.