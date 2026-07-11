Індія змусила водіїв заправлятися біопаливом і отримала протести та звинувачення в маніпуляціях

З квітня 2026 року Індія запровадила паливо E20 (бензин із 20% домішкою етанолу) в якості стандарта на всіх заправках країни. Рішення торкнулося найбільшого у світі ринку двоколісного транспорту і третього за обсягом автомобільного ринку. І якщо уряд подає це як тріумф енергетичної незалежності, то мільйони водіїв вважають інакше. Про це повідомляє агенція BBC .

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Чому водії незадоволені

Проблема полягає в тому, що більшість автомобілів і мотоциклів в Індії розроблені під паливо з 10% вмістом етанолу (E10), яке було стандартом до квітня. Перехід на E20 відбувся без оновлення автопарку.

Соціальні мережі переповнені скаргами на підвищений знос двигунів, падіння потужності та зниження паливної ефективності. Минулого тижня в Делі навіть пройшли масові протести водіїв.

Треба зазначити, що формально незмішаний бензин ще доступний, але, по-перше, він коштує на 40−50% дорожче, ніж E20, і, по-друге, більшість водіїв навіть не знає, що можуть його придбати, тому що він ніяк не маркується на колонках.

Уряд Нарендри Моді відкидає претензії, називаючи їх «оманливою інформацією з соціальних мереж». На захист E20 виступили шість найбільших автовиробників. Серед них Maruti Suzuki, яка заявила, що обслуговувала понад 15 мільйонів автомобілів, що не підтримують E20, і не виявила масових пошкоджень двигунів, пов'язаних із паливом.

Але одну претензію навіть захисники E20 не змогли спростувати: паливна ефективність дійсно падає. Офіційно визнане зниження становить 3−3,5% через нижчу енергетичну цінність етанолу.

Незалежні експерти озвучують ще більш невтішні показники: від 4 до 12%.

Навіщо Індія це робить

Індія імпортує понад 85% споживаної нафти та витрачає на це величезні валютні резерви. Етанол виробляється всередині країни з цукрової тростини та кукурудзи, що підтримує фермерів і зменшує залежність від нафтового імпорту. Крім того, етанол горить чистіше за бензин, що найважливо для країни з хронічними проблемами якості повітря у містах.

Урядова статистика свідчить, що програма досягла своїх цілей з точки зору скорочення імпорту та підтримки аграрного сектору. Але для мільйонів індійців, які їздять на старих мотоциклах і автомобілях, ці макроекономічні аргументи мають значно менше значення, ніж рахунки за сервісне обслуговування.

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