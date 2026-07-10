Що заважає фондовому ринку встановити нові рекорди

Попри загострення конфлікту на Близькому Сході, зростання цін на нафту та ризики прискорення інфляції, американський фондовий ринок залишається поблизу історичних максимумів. На думку фінансиста, засновника First Kyiv Investment Club Івана Компан, інвестори покладають великі надії на штучний інтелект і майбутні корпоративні звіти, однак для нових рекордів цього може виявитися замало.

Перетягування канату, на одному боці якого сяючими обладунками виблискує АІ, а на іншому погрожуючи світові катастрофою вибухають геополітичні конфлікти та лякає макроекономічна нестабільність, продовжується.

Як геополітика тисне на ринки

США та Іран, схоже, розпочали другу серію протистояння: американські війська здійснили серію ударів по Ірану у відповідь на атаки на три комерційні судна в Ормузькій протоці, Іран не забарився з відповіддю, вдаривши по близькосхідним союзникам США — словом, все закрутилося по другому колу, хіба що, з трохи меншою інтенсивністю. Нафта протягом минулого тижня зросла на близько 5%, хоча на піку страху, в середу, було всі 10%. Як буде далі, відомо лише богам та Дональду Трампу, перехід якого від дружби і чудових конструктивних бесід до бажання стерти супротивників з лиця землі відбувається іноді за лічені секунди.

Головною із запланованих подій тижня, безумовно, стало оприлюднення дискусії учасників засідання монетарного комітету ФРС під головуванням нового керівника центрального банку Кевіна Ворша, яке відбулося два тижні тому. Як ви пам’ятаєте, на минулому засіданні ФРС залишила процентні ставки без змін, дала сигнал щодо підтримки ідеї подальших підвищень на тлі високої інфляції, але рішення учасників засідання були далеко не одностайними.

Як і очікувалося, протокол підкреслив суттєві розбіжності серед членів комітету щодо майбутнього інфляції. Загалом, всі учасники засідання висловили думку, що інфляція має знизитися, оскільки знизилися ціни на нафту та й ефект трампової тарифікації потроху зменшується. Однак, багато хто застерігав, що гігантські інвестиції у розвиток АІ сприятимуть інфляції за рахунок підвищення цін на напівпровідники та інше «залізо». В підсумку, більшість зійшлася на тому, що до кінця року ставку треба підвищувати. А після початку другої фази «близькосхідної кампанії», прихильників жорсткішої монетарної стратегії, ймовірно, стане ще більше. Дохідність бондів зростає, нафта дорожчає, АІ-перегони розганяють ціни на інфраструктуру та електроенергію, річні інфляційні очікування на трирічному максимумі в 3.7% — навряд чи це сприятиме зменшенню інфляції.

«Магічна сімка» тримає удар

Але цікаво, що незважаючи на песимістичну логіку, ринки акцій тримаються. Мабуть, всі сподіваються, що цього кварталу результати компаній вразять ще більше, і так до нескінченності. Поки ситуація в реальному світі стає дедалі загрозливішою, інвестиційний світ повертає собі віру у всесильність АІ. Принаймні, саме на такий висновок наштовхувала динаміка ринків цього тижня, коли індекси знову впритул наблизилися до історичних максимумів, надихаючись впевненим зростанням технологічних компаній. Більшість з Mag 7 теж згадали, що вони «магічні», і продемонстрували впевнене зростання, хоча з точки зору популярних показників оцінки все ще залишаються суттєво дешевшими, ніж минулого року.

SpaceX включили в індекс Nasdaq, Wall Street просто сяє оптимізмом cтосовно перспектив компанії, а великі банки навипередки штампують рекомендації «Купувати» акції компанії та прогнозують ціни на рівні $200+. В довгостроковій перспективі може так воно і є, адже SpaceX — це компанія майбутнього, аналогів якій не існує, хоча, як на мій смак, занадто багато всього зібрано під одним дахом. А ось в короткостроковій перспективі все має зовсім інший вигляд і поточна ціна вже нижче, ніж вона була в перший день торгів — всі здобутки корова вже злизала своїм рожевим язиком.

Цього тижня на американському ринку провела IPO SK Hynix. Як пише Reuters, попит на акції другого найбільшого в Південній Кореї виробника пам’яті перевищує пропозицію в сім разів, всього компанія планує залучити $28 мільярдів, і це буде найбільшим іноземним ІРО на американській біржі в історії. Ось вам і віра в АІ!

Пастка завищених очікувань

Що далі? Далі на нас чекає сезон корпоративних результатів, від якого всі, наскільки я розумію, очікують дива, бо інакше ніж дивом геополітичний песимізм не подолати. А творити дива стає все складніше. І приклад Samsung, який минулого тижня оголосив про чудові квартальні результати, але був покараний саме за відсутність дива, дуже точно ілюструє поточний стан справ.