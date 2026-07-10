«Ябко» сплатила до бюджету 60 млн грн донарахованого ПДВ та підтримає військових на 5 млн грн

Компанія «Ябко» повідомляє про завершення правового врегулювання справи, що розслідувалася Бюро економічної безпеки України.

У межах цього процесу компанія повністю відшкодувала державі понад 60 млн грн податку на додану вартість, донарахованого за результатами розслідування.

В компанії «Ябко» наголошують, що тим самим нею виконано всі пріоритетні задачі: врегулювання ситуації виключно у правовий спосіб, повне виконання визначених державою зобов'язань.

Розслідування стосувалося виключно окремих аспектів організації господарської діяльності та сплати податків. Це підтверджує відсутність у бізнес-процесах компанії «Ябко» контрабанди, незаконного ввезення товарів чи реалізації нелегальної техніки.

Окрім повного виконання всіх фінансових зобов'язань перед державою, компанія «Ябко» ухвалила рішення додатково спрямувати5 млн грн на підтримку Сил оборони України.2 млн грн уже перераховано Третьому армійському корпусу, решту коштів буде передано найближчим часом. Підтримка українських військових є одним із незмінних пріоритетів компанії.

Компанія «Ябко» (ТОВ «Спешлтех») входить до переліку великих платників податків. У 2025 році «Ябко» сплатило 449 млн грн податків, а за І півріччя 2026 року — 356 млн грн.

Сьогодні мережа налічує понад 130 магазинів у 49 містах України, понад 600 працівників та продовжує активно інвестувати у свій розвиток навіть в умовах повномасштабної війни.