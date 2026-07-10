До закриття міжбанку в четвер, 10 липня, курс долара в купівлі зріс на 1 копійку, а у продажу знизився на 1 копійку, євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
10 липня 2026, 17:34
Курс валют на закритті міжбанку: євро подешевшало на 11 копійок
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Відкриття 10 липня
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Закриття 10 липня
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Зміни
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44,48/44,53
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44,49/44,52
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1/1
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50,91/50,95
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50,82/50,84
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9/11
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,28−44,76 грн. Євро купують за 50,62 грн, а продають за 51,24 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,65−44,60, євро — 51,08−51,17 грн.
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Джерело: Мінфін
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