До закриття міжбанку в четвер, 9 липня, курс долара у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 1 копійку, євро не змінилося у купівлі та подорожчало на 1 копійку у продажу.
9 липня 2026, 17:41
Курс валют на закритті міжбанку: долар та євро подорожчали
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Відкриття 9 липня
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Закриття 9 липня
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Зміни
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44,48/44,51
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44,48/44,53
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0/2
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50,89/50,91
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50,89/50,92
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0/1
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,27−44,75 грн. Євро купують за 50,58 грн, а продають за 51,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,61−44,60, євро — 51,02−51,19 грн.
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Джерело: Мінфін
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