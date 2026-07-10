У п'ятницю, 10 липня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1 копійку в покупці і не змінився у продажу. Євро додало 5 копійок у покупці і не змінилося у продажу.
10 липня 2026, 10:42
Курс валют на 10 липня: євро в банках подорожчало на 5 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,28−44,75 грн. Євро купують за 50,62 грн, а продають за 51,21 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,61−44,60, євро — 51,03−51,20 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,48−44,53 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,91−50,95 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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