Національний банк України встановив на 10 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,5155 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.
9 липня 2026, 15:51
Долар та євро подорожчали: офіційний курс НБУ на 10 липня
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Курс долара
На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 44,51 грн, що на 4 копійки більше, ніж у четвер (44,47 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 50,87 грн, що на 18 копійок більше, ніж у четвер (50,69 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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