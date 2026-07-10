НБУ встановив курси валют на понеділок: долар та євро подешевшали

Національний банк України встановив на 13 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,4950 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.

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На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 44,49 грн, що на 2 копійки менше, ніж у п’ятницю (44,51 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 50,86 грн, що на 1 копійку менше, ніж у п’ятницю (50,87 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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