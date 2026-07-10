Національний банк України встановив на 13 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,4950 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.
10 липня 2026, 15:35
НБУ встановив курси валют на понеділок: долар та євро подешевшали
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Курс долара
На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 44,49 грн, що на 2 копійки менше, ніж у п’ятницю (44,51 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 50,86 грн, що на 1 копійку менше, ніж у п’ятницю (50,87 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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