Circle звинуватили у відмові повернути викрадені токени, фішинг на 1 млн USDT: що нового

Circle звинуватили у відмові повертати викрадені токени жертвам шахраїв

Правоохоронні органи штатів Вісконсин та Нью-Йорк звинуватили компанію Circle — емітента стейблкоїна USDC — у відмові сприяти поверненню коштів жертвам криптошахрайства. Прокурори Вісконсину навіть подали кримінальну скаргу проти компанії за умисне невиконанні судового ордера. Про це повідомляє ICIJ.

Приводом для скандалу стала справа американця, який через романтичне шахрайство втратив свої заощадження. Суд зобов'язав Circle анулювати заблоковані на гаманцях зловмисників 381 000 USDC та випустити аналогічну кількість нових токенів для правоохоронців.

Проте у Circle заявили про технічну неможливість такої операції та поставили під сумнів юрисдикцію суду. Водночас експерти індустрії та прокурори апелюють до досвіду конкурента — компанії Tether (емітента USDT), яка успішно спалює та перевипускає заблоковані криптоактиви для повернення їх жертвам злочинів.

Правоохоронці Нью-Йорка також поскаржилися в Сенат США на занадто жорстку політику Circle, яка відмовляється блокувати адреси без офіційних ордерів, через що швидкі блокчейн-транзакції часто роблять подальші пошуки марними.

Зі свого боку Circle зазначає, що діє суворо в межах законних процедур, аби уникнути політично мотивованого втручання. Втім, компанія вже готує новий компромісний механізм компенсацій спільно з федеральними прокурорами США.

Через фішинг в мережі Ethereum користувач втратив майже 1 млн USDT

В екосистемі Ethereum зафіксовано чергову масштабну кражу цифрових активів через неуважність власника капіталу. 8 липня невідомий користувач втратив 999 999 USDT після того, як схвалив шкідливу фішингову транзакцію. На інцидент звернули увагу аналітики платформи Scam Sniffer.

Спочатку кіберзлочинці намагалися вивести рівно 1 мільйон USDT за допомогою спеціальної функції суміщених викликів (multicall), проте після першої невдачі переформатували запити й кількома переказами списали весь доступний залишок.

У підсумку викрадення капіталу відбулося в три етапи: транзакціями на 639 999 USDT, 159 999 USDT та 200 000 USDT. В ончейн-досліднику Etherscan адреса отримувача вже отримала офіційну мітку фішингової.

Фахівці зі Scam Sniffer вкотре закликали криптоінвесторів ретельно перевіряти будь-які запити на підпис контрактів перед їх схваленням, уникати поспішних дій під час транзакцій та інтегрувати спеціалізовані захисні розширення для браузерів, які виявляють шахрайські інтерфейси.

Варто зазначити, що це вже не перший подібний випадок за останні дні: 4 липня інший власник гаманця позбувся $1,65 млн, підключившись до фейкової торгової біржі та підписавши шкідливий смартконтракт.

За словами дослідника Раяна Коулмана, це підтвердження відкрило зловмисникам безлімітний доступ до криптогаманця, після чого автоматизовані скрипти миттєво викачали всі кошти. Коулман наполегливо радить регулярно перевіряти активні дозволи та відкликати невикористовувані апруви для токенів.

Негативні настрої щодо Solana досягли максимуму у 2026 році

Рівень FUD (страху та невпевненості) навколо Solana досяг пікових значень, а обсяги торгів упали до річного мінімуму. Трейдери розчаровані тим, що сильні фундаментальні наративи блокчейну досі не відобразилися на ціні токена.

Проте аналітики платформи Santiment вважають такий песимізм роздрібних інвесторів позитивним індикатором. Коли ринок найменше очікує відновлення, великим гравцям значно простіше штовхнути ціну вгору через відсутність опору, тому Solana зараз перебуває у зоні потенційного різкого відскоку.

Попри цінову апатію, всередині мережі відбувається капітальна зміна трендів: токенізовані активи (RWA) та акції починають витісняти мемкоїни. За даними маркетингової агенції Green Dots, обсяг спотової торгівлі токенізованими активами на Solana зріс з $2,69 млрд у першому кварталі до $5,7 млрд у другому.

У травні мережа контролювала 97% ончейн-обсягу торгівлі токенізованими акціями, а загальний обсяг RWA-сектору перевищив $2,8 млрд.

Популярний криптоаналітик Defi Rocketeer додає, що поточні метрики екосистеми — понад $15 млрд пропозиції стейблкоїнів та 1 млн активних адрес щодня — виглядають значно сильніше, ніж у минулому циклі. На його думку, капітал невдовзі почне масово перетікати з мемкоїнів у DeFi-інфраструктуру.

Попит на біткоїн стрімко відновлюється, але ринок усе ще формує дно — аналітики

Аналітики CryptoQuant зафіксували одне з найшвидших відновлень попиту на біткоїн цього року. За їхніми даними, 30-денний сукупний попит на першу криптовалюту злетів із -500 000 BTC до -75 000 BTC.

Проте цей стрибок забезпечили переважно учасники ринку деривативів: ф’ючерсний попит вийшов у символічний плюс, тоді як спотовий попит залишається слабким і перебуває на позначці -78 000 BTC.

Експерти наголошують, що для стійкого і тривалого ралі необхідне одночасне активне зростання як ф’ючерсного, так і спотового ринків, якого наразі бракує.

У Glassnode додають, що ринок усе ще переживає пізню стадію ведмежої фази та продовжує процес формування дна. Ончейн-метрики фіксують капітуляцію довгострокових власників, які щодня фіксують збитки на суму близько $280 млн.

Крім того, хоча відтоки зі спотових біткоїн-ETF уповільнилися, загальні обсяги торгів залишаються на 80% нижчими за пікові показники жовтня 2025 року. Аналітики констатують: попри покращення умов, чітких сигналів про розворот тренду немає. Ринку потрібні стабілізація інституційних потоків і суттєве зниження тиску з боку продавців.