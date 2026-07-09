Що буде з курсом долара та євро в Україні з 8 по 15 липня?
9 липня 2026, 14:15
Євро знову лихоманить? Чого чекати від курсу валют цього тижня (відео)
🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:
- як ситуація на Близькому Сході впливає на долар, євро, нафту та золото
- яким буде прогноз ціни на нафту Brent і золото цього тижня
- чому пара євро/долар може суттєво коливатися щодня
- скільки НБУ може витратити на валютні інтервенції
- чому міжнародні резерви України зросли до $51,269 млрд
- що відбуватиметься з попитом населення на валюту
- у якому коридорі будуть долар та євро на міжбанку й готівковому ринку
- чому євро залишиться основним інструментом для спекуляцій в обмінниках.
Джерело: Мінфін
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