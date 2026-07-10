Орден Європи: кому та за що даватимуть нову державну нагороду

Верховна Рада готується запровадити нову державну відзнаку — Орден Європи. Відповідне рішення профільного комітету вже ухвалено, тож найближчим часом парламент розгляне законопроєкт № 15359 у другому читанні та в цілому. У парламенті вже ретельно опрацювали понад тисячу правок, поданих народними депутатами, що свідчить про особливу увагу до створення статуту відзнаки.

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Хто зможе отримати цей орден?

Його вручатимуть як громадянам України, так і іноземцям чи навіть особам без громадянства, які зробили визначний внесок у розвиток нашої держави.

Критерії доволі чіткі: нагороду отримуватимуть ті, хто доклав справді вагомих зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Окрім цього, орденом відзначатимуть людей, які допомагали нам вистояти, захищаючи незалежність та безпеку всієї Європи в часи повномасштабної війни.

Також відзнака передбачена для тих, хто активно зміцнював міжнародне співробітництво, просуваючи ідеали демократії, миру та добросусідства між народами.

Створення такої нагороди — це спосіб офіційно подякувати українським друзям і партнерам, які стоять пліч-о-пліч з нами на складному шляху інтеграції.

Після фінального голосування в сесійній залі та підписання відповідного закону президентом, Орден Європи стане однією з найважливіших державних відзнак, що підкреслюватиме незворотний курс на свободу та європейські цінності.

Очікується, що вже незабаром перші нагороди знайдуть своїх героїв, які зробили вагомий внесок у те, щоб європейське майбутнє України стало реальністю.