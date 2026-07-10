НКЦПФР визначила, коли компанія може законно затримати оприлюднення інсайдерської інформації

З 1 січня 2027 року українські емітенти цінних паперів зможуть офіційно відкладати розкриття інсайдерської інформації — але лише у чітко визначених випадках. НКЦПФР затвердила орієнтовний перелік підстав для такого відтермінування.

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Закон зобов'язує компанії, чиї цінні папери торгуються на ринку, негайно оприлюднювати інсайдерську інформацію. Маються на увазі будь-які суттєві відомості, здатні вплинути на ціну акцій або облігацій. Але іноді негайне розкриття може зашкодити самій компанії: наприклад, якщо вона веде чутливі переговори, які можуть зірватися через витік.

Саме для таких ситуацій закон передбачає право відкласти розкриття під власну відповідальність компанії. Нова постанова НКЦПФР уточнює, коли саме це допустимо.

Коли можна затримати оголошення, а коли неможливо

Перелік складається з двох частин.

Ситуації, де відтермінування виправдане:

переговори про злиття, поглинання або продаж активів;

залучення антикризового фінансування або нового інвестора;

інші випадки, де негайне розкриття реально загрожує інтересам компанії.

Друга частина — ситуації, де відтермінування неприпустиме, бо вводить ринок в оману. Наприклад, якщо компанія хоче приховати дані, що суперечать її ж раніше оприлюдненим прогнозам або заявам. У таких випадках затримка розкриття є ринковою маніпуляцією, а не захистом власних інтересів.

Важливо: перелік має орієнтовний характер. Якщо ситуація не вписується в жоден із зазначених пунктів, компанія все одно може скористатися відтермінуванням, але повинна самостійно довести, що всі умови закону дотримані.

Тягар доведення лежить на емітенті акцій: рішення про відтермінування, його підстави і момент ухвалення потрібно задокументувати і надати регулятору після оприлюднення.

Для банків та інших фінансових установ правила ще жорсткіші: вони можуть відкласти розкриття лише за попередньою згодою НКЦПФР і виключно в інтересах фінансової стабільності держави.

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