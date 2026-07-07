Рада Європи радить Зеленському не підписувати закон, який зменшує контроль за фінансами екс-чиновників

Рада Європи закликала Президента України не підписувати закон 15111-д, ухвалений парламентом. Документ суттєво послаблює фінансовий моніторинг осіб зі статусом РЕР (політично значущих осіб), тобто чинних і колишніх держслужбовців вищого рівня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Голова підкомітету з питань платіжних систем та протидії відмиванню коштів Ольга Василевська-Смаглюк.

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Що змінив закон і чому це проблема

Депутатка взяла участь в ініційованому Радою Європи обговоренні нового закону та голосувала проти нього.

За її словами, документ містить щонайменше дві принципові проблеми:

Замість чіткого 12-місячного посиленого моніторингу після того, як особа перестає бути РЕРом, з'явилося розмите формулювання, яке фактично руйнує ризик-орієнтований підхід До переліку національних РЕРів додали дві нові категорії: керівників структурних підрозділів НБУ нижче рівня правління і відповідальних за фінмоніторинг у держбанках. НБУ був категорично проти: якщо працівника комплаєнсу самого визнають РЕРом, виникає конфлікт інтересів, бо саме він контролює процедуру, під яку сам підпадає. За стандартами ЄС і FATF до публічних діячів у центробанках відносять лише голову правління і його заступників

Обидві зміни суперечать стандартам FATF і директивам ЄС, а також порушують чинний закон України про протидію відмиванню коштів.

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Аргумент «дискримінації» не підтверджується даними

Прихильники закону стверджували, що РЕРів дискримінують під час банківського обслуговування. Але факти спростовують цей аргумент. НБУ повідомив, що не отримував скарг на необґрунтовані відмови в обслуговуванні колишніх чиновників.

Василевська-Смаглюк навела статистику Держфінмоніторингу: кількість повідомлень про підозрілі операції РЕРів впала з 25 тис. у 2021 році до 13,5 тис. за перше півріччя 2026-го.

В травні 2026 року було лише 9 відмов в обслуговуванні: 4 щодо самих держслужбовців, 3 щодо членів родини і 2 щодо пов'язаних осіб. На тлі десятків тисяч повідомлень про підозрілі операції це мізерна цифра.

Чому це важливо саме зараз

У січні 2027 року набирає чинності регламент ЄС 2024/1624. Будь-яке відхилення від стандартів зараз означає, що повертати законодавство у відповідність доведеться під тиском дедлайну. Крім того, це прямо впливає на оцінку FATF і на приєднання України до SEPA — умову, закладену в Ukraine Plan.

Представники Ради Європи однозначно не рекомендують відходити від ризик-орієнтованого підходу та закликають Президента не підписувати закон у чинному вигляді.

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