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7 липня 2026, 14:46

Рада Європи радить Зеленському не підписувати закон, який зменшує контроль за фінансами екс-чиновників

Рада Європи закликала Президента України не підписувати закон 15111-д, ухвалений парламентом. Документ суттєво послаблює фінансовий моніторинг осіб зі статусом РЕР (політично значущих осіб), тобто чинних і колишніх держслужбовців вищого рівня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Голова підкомітету з питань платіжних систем та протидії відмиванню коштів Ольга Василевська-Смаглюк.

Рада Європи закликала Президента України не підписувати закон 15111-д, ухвалений парламентом.

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Що змінив закон і чому це проблема

Депутатка взяла участь в ініційованому Радою Європи обговоренні нового закону та голосувала проти нього.

За її словами, документ містить щонайменше дві принципові проблеми:

  1. Замість чіткого 12-місячного посиленого моніторингу після того, як особа перестає бути РЕРом, з'явилося розмите формулювання, яке фактично руйнує ризик-орієнтований підхід
  2. До переліку національних РЕРів додали дві нові категорії: керівників структурних підрозділів НБУ нижче рівня правління і відповідальних за фінмоніторинг у держбанках. НБУ був категорично проти: якщо працівника комплаєнсу самого визнають РЕРом, виникає конфлікт інтересів, бо саме він контролює процедуру, під яку сам підпадає. За стандартами ЄС і FATF до публічних діячів у центробанках відносять лише голову правління і його заступників

Обидві зміни суперечать стандартам FATF і директивам ЄС, а також порушують чинний закон України про протидію відмиванню коштів.

Читайте також: Банки не мають формально підходити до обслуговування політично значущих осіб (PEP) — НБУ

Аргумент «дискримінації» не підтверджується даними

Прихильники закону стверджували, що РЕРів дискримінують під час банківського обслуговування. Але факти спростовують цей аргумент. НБУ повідомив, що не отримував скарг на необґрунтовані відмови в обслуговуванні колишніх чиновників.

Василевська-Смаглюк навела статистику Держфінмоніторингу: кількість повідомлень про підозрілі операції РЕРів впала з 25 тис. у 2021 році до 13,5 тис. за перше півріччя 2026-го.

В травні 2026 року було лише 9 відмов в обслуговуванні: 4 щодо самих держслужбовців, 3 щодо членів родини і 2 щодо пов'язаних осіб. На тлі десятків тисяч повідомлень про підозрілі операції це мізерна цифра.

Чому це важливо саме зараз

У січні 2027 року набирає чинності регламент ЄС 2024/1624. Будь-яке відхилення від стандартів зараз означає, що повертати законодавство у відповідність доведеться під тиском дедлайну. Крім того, це прямо впливає на оцінку FATF і на приєднання України до SEPA — умову, закладену в Ukraine Plan.

Представники Ради Європи однозначно не рекомендують відходити від ризик-орієнтованого підходу та закликають Президента не підписувати закон у чинному вигляді.

Читайте також: Єврокомісія посилює вимоги для приєднання України до SEPA

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+11
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
7 липня 2026, 14:51
#
Але ж всі прекрасно розуміють що до чого, і всі розумію що зеленський підпише такий закон)) щоб потім до нього не добралися
+
0
youknow
youknow
7 липня 2026, 16:08
#
Якщо по суті, все чітко, по перше «НБУ був категорично проти». по друге, якщо «цар» підпише, то вже не прокатить що «цар хороший, бояри погані», або «він ні про що не знав». цей закон — точка відрахунку.
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