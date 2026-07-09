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9 липня 2026, 15:18

Рада планує збільшити розмір та тривалість виплат по безробіттю

Українцям, які втратили роботу, можуть суттєво підвищити соціальний захист. Комітет Верховної Ради з питань соцполітики 9 липня рекомендував ухвалити за основу законопроєкт № 14096, який передбачає перегляд умов виплати допомоги по безробіттю. Депутати пропонують збільшити термін підтримки та змінити механізми управління грошима Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Українцям, які втратили роботу, можуть суттєво підвищити соціальний захист.

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Нові правила виплат та управління Фондом

Наразі соціальна підтримка безробітних обмежена нормами, запровадженими після початку великої війни: допомога виплачується максимум 90 днів, а її розмір не перевищує мінімальну заробітну плату.

Автори законопроєкту наголошують, що такі обмеження вже не відповідають реаліям та потребам людей. Зокрема, це несправедливо щодо тих фахівців, які до втрати роботи отримували вищу зарплату та сплачували відповідні страхові внески. Тому нова ініціатива спрямована на повернення більш адекватного рівня соціального захисту.

Окрім цього, автори проєкту вважають, що уряд отримав занадто великий контроль над ресурсами, які збираються за рахунок внесків роботодавців та працівників. За їхніми даними, за останні два роки з бюджету Фонду було спрямовано 15 млрд грн до державного бюджету, а кошти дедалі частіше витрачалися на грантові програми чи компенсації роботодавцям, тоді як пряма допомога безробітним у 2024 році склала лише близько 7,6% доходів Фонду.

Зміни, які пропонують нардепи, виглядають наступним чином:

  1. Збільшення терміну виплат. Максимальну тривалість допомоги пропонують розширити з 90 до 180 календарних днів.

  2. Підвищення розміру допомоги. Граничний ліміт виплати збільшити до 150% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

  3. Відновлення контролю. Правління Фонду соціального страхування знову зможе самостійно погоджувати та схвалювати свій річний бюджет, що має зробити розподіл коштів прозорішим та цільовим.

Ініціатори реформи впевнені, що ці зміни дозволять краще використовувати акумульовані кошти саме за їхнім прямим призначенням — для підтримки людей у період пошуку нової роботи.

Читайте також: Базова соціальна допомога для безробітних: хто може отримувати її протягом року

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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