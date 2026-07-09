Продаж квартири чи будинку можуть обмежити: що готують для вразливих власників

В Україні планують посилити захист єдиного житла соціально вразливих категорій громадян від втрати через борги, виконавчі провадження, шахрайські схеми або необдумані угоди. Для цього готують законопроект, який передбачає новий механізм контролю перед відчуженням такого майна.Про це повідомили в Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, пише «Судово-юридична газета ».

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Що пропонують

Зокрема, пропонується запровадити обов’язкову перевірку органами соціального захисту перед виселенням, продажем або іншим відчуженням єдиного житла.

Там зазначили, що щороку в Україні тисячі пенсіонерів, осіб з інвалідністю, самотніх громадян похилого віку та військовослужбовців ризикують втратити єдине житло через борги, шахрайських схем, виконавчих проваджень або необдуманих угод.

У Комітеті наголосили, що іноді достатньо навіть невеликого або штучно сформованого боргу, зокрема за комунальні послуги, щоб банк чи інший стягувач через суд домігся відчуження квартири чи будинку. Особливо гостро ця проблема стосується людей, які фізично не можуть захистити свої права в суді, не мають підтримки родичів, потребують постійного догляду, а також військовослужбовців, які перебувають на фронті.

Як повідомляється, чинне законодавство недостатньо захищає таких осіб. Формально єдине житло захищене лише в окремих випадках, наприклад, якщо сума боргу незначна. Водночас на практиці виконавці, нотаріуси та державні реєстратори часто не перевіряють реальний соціальний статус людини та наслідки позбавлення її житла. Це може призвести до бездомності, погіршення стану здоров’я, передчасної смерті та додаткового навантаження на систему соціального захисту.

У Комітеті додали, що законопроектом пропонується запровадити обов’язкову перевірку органами соціального захисту перед будь-яким відчуженням, виселенням або продажем єдиного житла вразливої особи. Передбачається, що людина не зможе втратити житло без індивідуальної оцінки її ситуації та без альтернативного забезпечення житлом.

Крім того, у Комітеті з питань соціальної політики вважають, що якщо державні органи або органи місцевого самоврядування беруть на себе догляд за такими особами, їхнє майно не повинно відчужуватися на користь інших осіб, як це нерідко трапляється, зокрема за заниженою вартістю.