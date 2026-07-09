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9 липня 2026, 18:57

Тищенко вже вніс 10 млн грн застави сам за себе

Народний депутат Микола Тищенко вніс заставу в розмірі 10 млн грн, призначену ВАКС як запобіжний захід у кримінальній справі. Про це Суспільному повідомив адвокат народного депутата.

Народний депутат Микола Тищенко вніс заставу в розмірі 10 млн грн, призначену ВАКС як запобіжний захід у кримінальній справі.

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«За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. Хто ця особа — мені невідомо», — сказав захисник.

Щодо можливої апеляції на рішення суду адвокат поки визначеності не дав: повний текст рішення про запобіжний захід сторона захисту отримала лише напередодні, і рішення, оскаржувати його чи ні, ще не ухвалено.

Що відомо про справу

29 червня НАБУ і САП повідомили Тищенку про підозру у вимаганні понад мільйон доларів і внесенні недостовірних відомостей до декларації. 3 липня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави та наклав на депутата низку обмежень: він зобов'язаний з'являтися до слідчого на першу вимогу, здати закордонні паспорти, носити електронний засіб контролю і не виїжджати за межі Києва без дозволу.

За версією слідства, у серпні 2023 року Тищенко, прикриваючись боротьбою з кол-центрами, вимагав від особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів хабара. За це він обіцяв перешкоджати роботі одних кол-центрів і не чіпати інші.

За даними правоохоронців, неправомірну вигоду він так і не отримав.

Окремий епізод справи — легалізація 12,6 млн грн. За версією слідства, депутат оформив фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною, хоча законних доходів для такого подарунка в неї не було і фактичної передачі грошей не відбулося.

Цей дохід Тищенко відобразив у декларації, що слідство кваліфікує як умисне внесення завідомо неправдивих відомостей.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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