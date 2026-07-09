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9 липня 2026, 11:28

НБУ заборонив інкасаторам приймати готівку від клієнтів у своєму офісі

Набула чинності нова постанова НБУ № 74, яка змінює правила роботи інкасаторських компаній. Головна новація: інкасатор більше не може приймати готівку безпосередньо від клієнта у власному приміщенні. Про це повідомляє сайт Liga Zakon.

Набула чинності нова постанова НБУ № 74, яка змінює правила роботи інкасаторських компаній.

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Раніше підприємство могло самостійно привезти виручку до каси інкасаторської компанії, замість того щоб чекати на бригаду за маршрутом. Ця практика зручна для бізнесу, але НБУ її закриває. Компаніям, які так працювали, доведеться перебудувати процес приймання коштів.

Постанова містить ще кілька суттєвих змін:

  1. Зберігання готівки у сховищі тепер стосується виключно банків. Раніше формулювання охоплювало «інших юридичних осіб» — тепер цей варіант прибрано. Інкасаторські компанії мають перевірити, чи не зберігають вони готівку небанківських контрагентів на підставі старої норми.
  2. Вибір рахунку для зарахування виручки більше не є автоматичним правом клієнта «на власний вибір». Тепер він прив'язаний до умов конкретного договору.
  3. Термінологія оновлена: «платіжне доручення» скрізь замінено на «платіжну інструкцію» відповідно до Закону про платіжні послуги.
  4. Перелік актів, відповідність яким НБУ перевіряє такі компанії під час планових перевірок, розширено.

Для бізнесу, який звик самостійно привозити готівку до інкасатора, зміни відчутні вже зараз: постанова набрала чинності з 4 липня і жодного перехідного періоду не передбачено.

Бізнесу та підприємцям варто переглянути чинні договори з інкасаторами і уточнити, як тепер організовано приймання коштів.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
9 липня 2026, 11:42
#
Цім показано відношення до бізнесу: «Ця практика зручна для бізнесу, але НБУ її закриває» або «постанова набрала чинності з 4 липня і жодного перехідного періоду не передбачено».
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