НБУ призначив нового директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу

Національний банк України призначив Тараса Токарчука директором Департаменту монетарної політики та економічного аналізу. Він обійняв посаду з 9 липня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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До сфери його відповідальності належатиме, зокрема:

реалізація стратегії монетарної політики та рішень щодо інструментів монетарної політики, які застосовує Нацбанк;

підготовка макроекономічного прогнозу за основними секторами, розроблення та супроводження системи прогнозних моделей;

аналіз державної економічної політики, а також розвитку монетарного, реального, фіскального, зовнішнього секторів та міжнародної економіки;

організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Комітету з монетарної політики;

організація та координація дослідницької роботи в Національному банку, координація фундаментальних і прикладних досліджень у сфері монетарної політики, макроекономічного розвитку, методів моделювання та прогнозування.

Департамент монетарної політики та економічного аналізу належить до вертикалі підпорядкування «Монетарна стабільність», загальне керівництво якою здійснює заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

Коментуючи призначення, Лепушинський зазначив, що багаторічний досвід Токарчука в Національному банку, його участь у впровадженні режиму інфляційного таргетування та роботі над забезпеченням макрофінансової стабільності під час повномасштабної війни сприятимуть ефективній роботі департаменту та його подальшому розвитку.

Що відомо про Токарчука

Тарас Токарчук розпочав кар'єру в Національному банку в лютому 2007 року з посади економіста, відповідального за аналіз валютного ринку та прогнозування, в управлінні курсової політики Департаменту валютного регулювання. З березня 2009 року до січня 2017 року працював провідним та головним економістом, начальником відділу Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту й Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З січня 2017 року був заступником начальника управління макроекономічного моделювання та прогнозування Департаменту монетарної політики та економічного аналізу, а з жовтня 2024 року очолив управління економічного аналізу цього департаменту. Починаючи з 24 квітня 2026 року виконував обов’язки директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.

До роботи в Нацбанку був аспірантом та працював науковим співробітником у Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Токарчук у 2003 році закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Економічна теорія», здобувши повну вищу освіту. У 2008 році отримав науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».