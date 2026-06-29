НАБУ и САП объявили о подозрении Николаю Тищенко за решение «вопроса с колл-центрами»

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко (пишут СМИ) в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализацию средств и внесение недостоверных сведений в декларацию. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

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Что говорит следствие

По данным следствия, в августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых «колл-центров», попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более 1 млн дол. США неправомерной выгоды.

За это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не препятствовать работе других. Впрочем, неправомерную выгоду он не получил.

Кроме того, по версии следствия, депутат легализовал 12,6 млн грн незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не состоялось.

Впоследствии депутат отразил этот доход в ежегодной декларации, чем, по данным следствия, умышленно внес в нее заведомо недостоверные сведения.

Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 369 У К Украины , ч. 2 ст. 209 У К Украины и ч. 2 ст. 366−2 У К Украины .

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые могут быть причастны к его совершению.