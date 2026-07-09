ПУМБ продовжує вдосконалювати процеси фінансового моніторингу з урахуванням зауважень НБУ

ПУМБ з повагою ставиться до рішень Національного банку України та приділяє пріоритетну увагу дотриманню вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Банк врахував надані НБУ зауваження для подальшого поліпшення та додаткового налаштування процесів і процедур на виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Водночас, виявлені порушення не є системними та не свідчать про відсутність у ПУМБ належної системи управління ризиками або належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу.

На сьогодні у ПУМБ уже розроблено план заходів для усунення виявлених недоліків та подальшого вдосконалення внутрішніх процедур і контролів у сфері фінансового моніторингу. Банк систематично інвестує у розвиток технологічних рішень та автоматизацію процесів, спрямованих на підвищення ефективності системи фінансового моніторингу.

ПУМБ продовжує конструктивну взаємодію з Національним банком України та послідовно працює над підвищенням ефективності системи фінансового моніторингу.

Нагадаємо, що ПУМБ є одним із найбільших платників податків в Україні. З 2022 року банк сплатив 20,4 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів. Водночас ПУМБ активно підтримує Україну та Сили оборони: інвестиції банку в соціальні проєкти з 2022 року перевищили 1,4 млрд грн, із яких понад 544 млн грн спрямовано на підтримку ЗСУ, ТрО, ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, ГУР та СБУ.