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9 липня 2026, 16:44

У Раді знову заговорили про відкриття аеропортів на заході України

Цивільна авіація на заході України технічно можлива, але процес її відновлення гальмується на рівні виконавчої влади. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Цивільна авіація на заході України технічно можлива, але процес її відновлення гальмується на рівні виконавчої влади.

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За його словами, питання відновлення польотів не можна розглядати лише як технічне. До ухвалення рішення мають бути залучені представники виконавчої влади, військові, експерти з безпеки та авіаційної галузі.

«Для цього потрібно сісти всім представникам виконавчої влади, військовим, експертам, зважати на той досвід, який має країна, яка має постійні конфлікти — це Ізраїль, це Сирія», — зазначив Крейденко.

Львів або Ужгород можуть бути першими

У публікації для «Голосу України» Крейденко зазначав, що повернення цивільної авіації в українське небо не можна зводити лише до технічного або вузькогалузевого питання. Йдеться про комплексне рішення, яке має враховувати безпеку, військові ризики, готовність інфраструктури та відповідальність державних органів.

Серед потенційних майданчиків для першого етапу відновлення польотів найчастіше згадують захід України — зокрема Львів або Ужгород. Саме ці аеропорти розглядаються як найбільш реалістичні варіанти з погляду географії та віддаленості від лінії фронту.

Водночас навіть технічна готовність аеропорту не означає автоматичного відкриття рейсів. Для цього потрібне рішення держави, погодження з військовими, оцінка ризиків, робота систем протиповітряної оборони, страхування та готовність авіакомпаній виконувати рейси в умовах війни.

Що гальмує процес

За словами Крейденка, урядова група, створена Міністерством розвитку громад та територій ще у березні, досі не представила конкретних напрацювань. Саме відсутність узгодженого плану з боку виконавчої влади депутат називає однією з головних причин затримки.

Він також наголошує, що Україна може вивчати досвід держав, які мають тривалий досвід організації цивільних перевезень в умовах безпекових загроз. Але пряме копіювання чужих моделей неможливе: рішення має враховувати українську військову ситуацію, характер ракетних і дронових атак, а також можливості захисту повітряного простору.

Наразі повітряний простір України для цивільної авіації залишається закритим від початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. Пасажирські авіаперевезення з українських аеропортів не виконуються, а міжнародні поїздки українці здійснюють переважно через аеропорти сусідніх країн.

Чому це важливо

Відновлення навіть обмежених цивільних польотів могло б мати економічний і логістичний ефект. Для бізнесу це означало б швидший доступ до міжнародних ринків, для громадян — скорочення часу на поїздки, для регіонів — додаткову ділову активність.

Найбільший інтерес до такого сценарію мають західні області, які й зараз виконують роль логістичного хабу для країни. Відкриття рейсів зі Львова чи Ужгорода могло б частково розвантажити наземні маршрути до Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Водночас питання авіасполучення залишається насамперед безпековим. Без гарантій захисту пасажирів, екіпажів, аеропортів і авіакомпаній відновлення рейсів неможливе. Тому дискусія навколо польотів зі Львова чи Ужгорода фактично зводиться до одного питання: чи здатна держава запропонувати модель, яка поєднає економічну потребу з прийнятним рівнем ризику.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
P93
P93
9 липня 2026, 16:46
#
Давайте Жуляни, або будуйте новий аерохаб в Вишневому
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0
BatonUA
BatonUA
9 липня 2026, 17:00
#
А точно зараз час чиновникам підіймати такі питання, коли офіційно немає ППО від балістики?
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0
lider2000
lider2000
9 липня 2026, 17:30
#
Ну так бабки вьівозит Укрзализньіцей без кондеров ой как тяжко.
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