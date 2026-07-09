У четвер, 9 липня, більшість видів пального на українських заправках подорожчали, тоді як вартість автогазу залишилася незмінною. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
9 липня 2026, 16:25
Ціни на пальне 9 липня: бензин та дизель подорожчали
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 2 копійки до 78,72 грн/л;
- Бензин А-95 подорожчав на 3 копійки до 74,60 грн/л;
- Бензин А-92 подорожчав на 13 копійок до 69,53 грн/л;
- Дизельне пальне подорожчало на 2 копійки до 75,94 грн/л;
- Автомобільний газ не змінився і наразі його середня ціна становить 40,07 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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