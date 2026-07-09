У Фінляндії з’явиться банківський гігант: S-Bank купує Oma Savings Bank за 571 мільйон євро

Фінський роздрібний банк S-Bank (S-Pankki, — фін.) погодився придбати свого конкурента Oma Savings Bank (Oma Säästöpankki) за ціною 17,20 євро за акцію. Мета угоди — створити велике роздрібне банківське об'єднання на ринку цієї нордичної країни. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з офіційною заявою, оприлюдненою у четвер, добровільна пропозиція S-Bank щодо викупу акцій за готівку оцінює капітал Oma Savings Bank приблизно у 571 млн євро. Керівництво банку-покупця планує викупити всі акції, що перебувають в обігу, та провести делістинг компанії з фондової біржі Nasdaq Helsinki.

Об'єднання клієнтських баз

Обидві фінустанови працюють переважно в роздрібному сегменті, пропонуючи класичне банківське обслуговування та іпотечні кредити. S-Bank, який належить кооперативній групі S Group, має понад 850 000 активних клієнтів. У свою чергу, Oma Savings Bank обслуговує близько 200 000 приватних та корпоративних осіб.

Ця угода стала черговим етапом консолідації банківського сектору в країнах Північної Європи. Нагадаємо, що минулого року данський Sydbank A/S домовився про поглинання Arbejdernes Landsbank A/S та Vestjysk Bank A/S, що дозволило йому закріпитися на позиції п'ятого за величиною банку Данії.

Навіщо банку масштабування

Як зазначила генеральна директорка S-Bank Рійкка Лайне-Толонен, головна причина поглинання — збільшення масштабів бізнесу. Це дозволить залучати інвестиції в розвиток компанії в умовах, коли очікування клієнтів та вимоги до банківського сектору постійно зростають.

Окрім цього, Лайне-Толонен підкреслила, що придбання конкурента створить значно кращі умови для розширення напряму корпоративного банкінгу S-Bank.

Терміни угоди

Запропонована вартість викупу містить премію у розмірі близько 47% до ціни закриття акцій Oma Savings Bank на торгах 8 липня, а також майже 52,5% до середньозваженої ціни акцій за останні 12 місяців.

Рада директорів Oma Savings Bank одностайно рекомендувала акціонерам прийняти цю пропозицію, спираючись на експертний висновок компанії EY Advisory. Наразі власники близько 60% акцій банку вже надали безвідкличні зобов'язання продати свої частки.

В S-Bank розраховують закрити угоду в четвертому кварталі 2026 року. Очікується, що злиття не матиме негайного суттєвого впливу на поточну діяльність Oma Savings Bank, його персонал чи мережу відділень. Проте після завершення процедури покупець планує змінити склад ради директорів, зберігши при цьому придбаний банк як дочірню компанію.