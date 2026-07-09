Як легально перевести гроші за кордон з України у 2026 році: 4 способи для великих сум

Продаж квартири в Україні, переїзд до Канади, оплата навчання в європейському університеті, купівля нерухомості за кордоном чи міжнародні розрахунки з постачальниками — дедалі більше українців стикаються з необхідністю переказати значні суми за межі країни. Якщо ще кілька років тому більшість таких операцій виконувалася через звичайний SWIFT-переказ, то сьогодні ситуація стала значно складнішою.

Після початку повномасштабної війни Національний банк України запровадив валютні обмеження, частина яких продовжує діяти і у 2026 році. Водночас регулятор поступово пом'якшує окремі правила, дозволяючи нові категорії платежів та розширюючи можливості для бізнесу й громадян. Через це багато українців не до кінця розуміють, які міжнародні перекази сьогодні дозволені, які документи можуть знадобитися банку та який спосіб буде найбільш вигідним саме для їхньої ситуації.

Важливо також розуміти, що універсального способу переказати гроші за кордон не існує. Оптимальне рішення залежить від кількох факторів:

суми переказу;

країни отримання;

призначення платежу;

терміновості;

способу отримання коштів;

наявності підтвердних документів.

Наприклад, якщо потрібно оплатити навчання в університеті Канади, найкращим варіантом часто буде банківський SWIFT-переказ. Якщо ж необхідно швидко переказати кошти після продажу нерухомості або організувати міжнародний розрахунок між кількома країнами, можуть знадобитися інші фінансові рішення.

У цій статті ми розглянемо чотири найпоширеніші способи міжнародних переказів, порівняємо їхні переваги та недоліки, а також пояснимо, у яких випадках кожен із них буде найбільш доцільним.

Спосіб 1. SWIFT-переказ через банк

Попри розвиток фінансових технологій, SWIFT залишається основним міжнародним стандартом для переказу великих сум між банками. Саме через мережу SWIFT здійснюється більшість міжнародних розрахунків між фізичними особами, компаніями та державними установами.

Принцип роботи досить простий: відправник надає банку реквізити одержувача (IBAN або номер рахунку, SWIFT/BIC-код банку, назву фінансової установи та призначення платежу), після чого кошти проходять через міжнародну мережу банків-кореспондентів до кінцевого банку одержувача.

У 2026 році цей спосіб залишається найбільш офіційним і юридично прозорим варіантом міжнародного переказу. Він широко використовується для:

оплати навчання за кордоном;

купівлі нерухомості;

оплати медичних послуг;

міжнародних бізнес-розрахунків;

інвестиційних операцій;

інших платежів, що мають документальне підтвердження.

Разом із тим важливо враховувати особливості валютного регулювання в Україні. Хоча Національний банк поступово пом'якшує окремі обмеження, великі міжнародні перекази й надалі можуть потребувати документів, що підтверджують джерело походження коштів та економічний зміст операції. Для окремих категорій платежів застосовуються спеціальні правила та е-ліміти, а банки здійснюють фінансовий моніторинг відповідно до вимог законодавства.

Багато клієнтів також не враховують ще одну особливість SWIFT — остаточна вартість переказу не завжди складається лише з комісії українського банку. Якщо платіж проходить через один або кілька банків-кореспондентів, кожен із них може утримати власну комісію. У результаті одержувач іноді отримує суму, що відрізняється від очікуваної.

Крім того, строки виконання можуть варіюватися від одного до п'яти робочих днів, а в окремих випадках — довше, якщо потрібна додаткова перевірка платежу або уточнення документів.

Спосіб 2. Міжнародні перекази через українські банки

Багато українців помилково вважають, що міжнародний переказ через український банк завжди означає SWIFT. Насправді сьогодні банки пропонують кілька різних механізмів переказу коштів за кордон, і можливості кожного з них відрізняються.

Найпоширеніші варіанти:

SWIFT-перекази між банківськими рахунками;

перекази на картки Visa та Mastercard (якщо вони підтримуються банком і країною отримувача);

перекази в межах дозволених НБУ категорій платежів;

міжнародні сервіси, інтегровані в мобільні застосунки окремих банків.

Саме тому перед відправленням великої суми варто уточнити не лише тарифи, а й доступні способи переказу у своєму банку.

Після початку повномасштабної війни правила міжнародних валютних операцій для фізичних осіб істотно змінилися. Хоча Національний банк поступово пом'якшує окремі валютні обмеження, більшість міжнародних переказів, як і раніше, здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 18 та подальших змін до неї.

На практиці це означає, що банк може попросити клієнта підтвердити:

мету переказу;

походження коштів;

документи, що підтверджують операцію (договір купівлі-продажу, інвойс, договір на навчання, рахунок за лікування тощо).

У більшості випадків це стандартна процедура фінансового моніторингу, передбачена українським законодавством.

Які перекази сьогодні доступні фізичним особам?

Станом на середину 2026 року українці можуть здійснювати міжнародні платежі для низки дозволених цілей, зокрема:

оплати навчання за кордоном;

оплати медичних послуг;

виконання договірних зобов'язань;

окремих інвестиційних операцій у межах чинного е-ліміту;

оплата арди житла

інших платежів, дозволених валютним законодавством.

Водночас правила можуть відрізнятися залежно від банку. Одні банки повністю автоматизували оформлення міжнародних платежів через мобільний застосунок, тоді як інші можуть запросити додаткові документи або запропонувати оформити переказ лише у відділенні.

На що звернути увагу перед переказом?

Більшість клієнтів порівнюють лише комісію банку, однак це далеко не єдина стаття витрат.

Перед оформленням міжнародного переказу варто перевірити:

курс конвертації валюти;

наявність комісій банків-кореспондентів;

можливі витрати банку-одержувача;

строки зарахування коштів;

чи потрібно підтверджувати походження грошей;

чи відповідає платіж чинним валютним вимогам НБУ.

На великих сумах навіть незначна різниця курсу може коштувати кілька тисяч доларів або євро. Саме тому досвідчені клієнти дедалі частіше оцінюють не лише банківську комісію, а й повну вартість міжнародного переказу.

Що важливо знати про валютні обмеження НБУ у 2026 році

Міжнародні перекази з України у 2026 році продовжують регулюватися Постановою НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року та подальшими змінами до неї. Саме ця постанова визначає ключові валютні обмеження воєнного часу.

Водночас важливо розуміти: єдиного універсального ліміту для всіх міжнародних переказів фізичних осіб не існує. Умови залежать від призначення платежу, валюти рахунку, способу переказу, країни отримання та внутрішніх правил банку.

Станом на червень 2026 року варто враховувати кілька ключових моментів:

Е-ліміт 200 000 євро на рік стосується інвестицій за кордон і переказів фізичних осіб на власні рахунки за кордоном. Це не загальний ліміт для всіх міжнародних переказів.

100 000 грн на місяць — це ліміт на розрахунки за кордоном гривневими картками фізичних осіб за окремими категоріями операцій, визначеними Постановою № 18. Це не SWIFT-ліміт. Для операцій з валютних рахунків такі обмеження не застосовуються.

Постановами НБУ № 2 та № 3 від 13.01.2026 були запроваджені нові механізми валютної лібералізації, однак вони переважно стосуються бізнесу та окремих корпоративних операцій.

були запроваджені нові механізми валютної лібералізації, однак вони переважно стосуються бізнесу та окремих корпоративних операцій. Постановою НБУ № 43 від 23.04.2026 регулятор розширив перелік дозволених валютних операцій, зокрема для окремих виплат нерезидентам та спеціальних категорій платежів.

Тому перед переказом великої суми за кордон варто не орієнтуватися лише на загальні цифри з інтернету, а перевірити конкретний сценарій: мету платежу, суму, валюту, документи, банк-відправник і країну отримання. Це допоможе уникнути блокування операції, затримки платежу або додаткових запитів від банку.

Коли банківський переказ є найкращим рішенням?

Банківські міжнародні перекази залишаються оптимальним вибором, коли необхідно здійснити офіційний платіж із повним документальним підтвердженням. Це може бути оплата навчання, лікування, нерухомості або виконання міжнародного контракту. У таких випадках банківська система забезпечує високий рівень юридичної прозорості та можливість документально підтвердити проведену операцію.

Водночас, якщо йдеться про переказ великих приватних сум між різними країнами, клієнти нерідко шукають альтернативні рішення, які дозволяють скоротити строки виконання, оптимізувати витрати на конвертацію та отримати індивідуальний супровід під конкретний маршрут переказу.

Спосіб 3. Western Union, Ria Money Transfer та MoneyGram

Коли потрібно терміново відправити невелику суму родичам або друзям за кордон, більшість українців згадує саме Western Union, Ria Money Transfer або MoneyGram. Це одні з найстаріших і найвідоміших міжнародних систем грошових переказів, які працюють у понад 200 країнах і територіях світу та мають тисячі пунктів видачі готівки.

Головна перевага таких сервісів — швидкість. У багатьох випадках отримувач може забрати кошти вже через кілька хвилин після відправлення. Для цього часто достатньо паспорта та контрольного номера переказу. У низці країн також доступне зарахування коштів безпосередньо на банківський рахунок або платіжну картку.

Для українців цей спосіб особливо актуальний, коли потрібно:

терміново допомогти родичам за кордоном;

відправити невелику суму без відкриття банківського рахунку;

отримати готівку в країні, де банківська інфраструктура працює з обмеженнями.

Однак для переказу великих сум ці системи мають низку особливостей, які варто враховувати.

По-перше, загальна вартість операції складається не лише з комісії за переказ, а й із курсу конвертації валюти. Саме курс часто стає основною причиною додаткових витрат під час переказу значних сум.

По-друге, зі збільшенням суми зростає й увага до фінансового моніторингу. Відправника можуть попросити пройти додаткову ідентифікацію або надати документи щодо походження коштів відповідно до вимог законодавства та внутрішніх політик платіжної системи.

Крім того, максимальна сума одного переказу, доступні способи отримання коштів та розмір комісії залежать від країни відправлення, країни отримання, способу оплати та вимог місцевого законодавства. Саме тому перед відправленням великої суми варто заздалегідь уточнити актуальні умови конкретного маршруту.

Коли Western Union, Ria Money Transfer або MoneyGram — правильний вибір?

Ці сервіси добре підходять, якщо необхідно швидко переказати 300−2 000 доларів або євро, а отримувачу потрібна саме готівка або він не має банківського рахунку.

Однак коли йдеться про 20 000−100 000 доларів, оплату нерухомості, переїзд до іншої країни, міжнародні бізнес-розрахунки або інші великі фінансові операції, клієнти дедалі частіше обирають спеціалізовані сервіси, які працюють саме з великими міжнародними переказами та можуть запропонувати індивідуальний маршрут, персональний супровід і більш прогнозовану вартість операції.

Спосіб 4. Міжнародні перекази через WinEXa

Для стандартних переказів невеликих сум банки та міжнародні платіжні системи часто є достатнім рішенням. Проте коли йдеться про переказ 10 000−500 000 EUR/USD/CAD і більше, виникають інші вимоги: важливими стають швидкість виконання, прозорі тарифи, можливість працювати з великими сумами, персональний супровід та індивідуально підібраний маршрут.

Саме на таких операціях спеціалізується WinEXa — міжнародний фінансовий сервіс, який понад 9 років допомагає приватним клієнтам і бізнесу здійснювати великі міжнародні перекази між Україною, Канадою, країнами Європи, США, ОАЕ та Азією.

Сервіс працює більш ніж у 100 містах світу та пропонує рішення для різних фінансових завдань:

переказ коштів після продажу нерухомості;

оплата навчання за кордоном;

міжнародні розрахунки між компаніями;

виплата коштів родичам;

оплата автомобілів, інвойсів та інших великих покупок;

перекази між Україною, Канадою, Європою та іншими країнами.

Одним із ключових напрямків роботи компанії є Канада, де проживає одна з найбільших українських діаспор. WinEXa здійснює перекази до Торонто, Монреаля, Ванкувера та Калгарі, забезпечуючи персональний супровід кожної операції.

Як проходить міжнародний переказ через WinEXa

На відміну від стандартних банківських продуктів, де клієнт самостійно розбирається з реквізитами, валютним контролем та вимогами різних банків, у WinEXa кожен переказ супроводжує персональний менеджер.

Процес складається з кількох простих етапів.

Залишення заявки

Клієнт звертається до менеджера через Telegram або інший зручний канал зв'язку та повідомляє умови операції: країну, де наразі знаходиться капітал, країну, в якій потрібно отримати кошти, валюту, суму та бажані строки виконання.

Підбір оптимального рішення

Менеджер аналізує маршрут, перевіряє доступні варіанти та пропонує найбільш вигідне рішення з урахуванням суми, країни, способу отримання коштів та термінів виконання.

Узгодження умов

До початку операції клієнт отримує повну інформацію щодо вартості, строків, маршруту та способу видачі коштів. Усі умови погоджуються заздалегідь.

Розрахунок

Після погодження умов кошти (готівкові / безготівкові) передаються погодженим способом відповідно до обраного маршруту.

Отримання переказу

Одержувач отримує кошти одним із погоджених заздалегідь способів

Завершення операції

Після підтвердження отримання коштів угода вважається завершеною. За необхідності менеджер супроводжує клієнта і під час наступних операцій.

Переваги WinEXa для великих міжнародних переказів

На відміну від універсальних банківських продуктів, WinEXa не використовує шаблонний підхід. Кожна операція розглядається індивідуально, що дозволяє підібрати найбільш ефективний маршрут саме для конкретного клієнта.

Серед основних переваг сервісу:

персональний менеджер від початку до завершення операції;

понад 9 років досвіду роботи на міжнародному фінансовому ринку;

міжнародна партнерська мережа більш ніж у 100 містах світу;

спеціалізація на дрібних та великих приватних та корпоративних переказах;

прозорі умови та погодження тарифу до початку операції;

можливість тестової відправки перед переказом значної суми;

індивідуальні рішення для нестандартних маршрутів;

конфіденційність та супровід кожної операції.

Для міжнародних переказів великих сум універсального рішення не існує. Оптимальний маршрут залежить від країни відправлення, країни отримання, валюти, суми операції, вимог банків та наявності підтвердних документів. Саме тому перед проведенням переказу доцільно отримати індивідуальну консультацію. Це допомагає уникнути зайвих комісій, затримок, повторного фінансового моніторингу та інших непередбачених складнощів.

Висновок

У 2026 році українці мають кілька легальних способів переказати кошти за кордон, однак універсального рішення не існує. Вибір залежить від суми, країни отримання, терміновості, призначення платежу та вимог законодавства.

Якщо необхідно оплатити навчання, медичні послуги чи інші дозволені платежі, найкращим рішенням часто залишається банківський SWIFT-переказ. Для невеликих приватних сум можуть підійти міжнародні системи грошових переказів або сервіси українських банків.

Водночас перекази великих сум після продажу нерухомості, міжнародні бізнес-розрахунки, виплати між різними юрисдикціями чи складні фінансові маршрути нерідко потребують індивідуального підходу. У таких випадках важливими стають не лише комісія або швидкість, а й правильна організація всього процесу, фінансовий моніторинг, безпека операції та професійний супровід.

Перед проведенням великого міжнародного переказу варто заздалегідь уточнити:

чи дозволена конкретна операція чинним валютним законодавством України;

які документи можуть знадобитися;

які комісії та курсові витрати виникнуть;

скільки часу займе виконання переказу;

які існують альтернативні маршрути для конкретної країни та валюти.

Саме попередня консультація та правильний вибір способу переказу часто дозволяють заощадити не лише гроші, а й час.

Якщо вам необхідно здійснити міжнародний переказ великої суми, оплатити навчання чи нерухомість за кордоном або підібрати оптимальний маршрут для міжнародних розрахунків, фахівці WinEXa допоможуть оцінити можливі варіанти та запропонувати рішення відповідно до вашої ситуації.

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***Валютне законодавство України та нормативні акти НБУ регулярно оновлюються. Перед здійсненням міжнародного переказу рекомендується перевірити актуальні вимоги або отримати консультацію у фінансового спеціаліста щодо конкретної операції.