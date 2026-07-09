Українці дедалі частіше обирають eSIM: у lifecell назвали цифри

Популярність eSIM серед абонентів lifecell продовжує зростати. Якщо у 2022 році на цифрові SIM-картки припадало лише 8% нових підключень, то в першому півріччі 2026 року цей показник досяг 22%. Про це йдеться в даних оператора.

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За даними оператора, кількість активних eSIM у мережі lifecell у першому півріччі 2026 року зросла на 34% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Нині eSIM становлять 16% усіх активних SIM-карток у мережі компанії.

Зростанню популярності технології сприяють розвиток цифрових сервісів, поширення смартфонів із підтримкою eSIM та попит на дистанційне підключення мобільного зв’язку.

Де eSIM використовують найактивніше

Найвищу частку користувачів цифрових SIM-карток lifecell фіксує в Києві, Львові та Одесі. Саме у великих містах швидше поширюються смартфони з підтримкою eSIM, онлайн-сервіси оператора та сценарії дистанційного підключення.

Особливо активно технологію використовують власники сучасних смартфонів. Серед користувачів Apple-пристроїв у мережі lifecell 80% обрали віртуальний формат eSIM.

За останні п’ять років проникнення пристроїв на базі iOS серед абонентів оператора зросло з 15% до 25%. Це також підтримало попит на цифрові SIM-картки, оскільки багато моделей iPhone мають вбудовану підтримку eSIM.

Серед найпоширеніших моделей смартфонів з активними eSIM у мережі lifecell — iPhone 15 Pro Max, iPhone 13 та iPhone 16 Pro Max.

Як підключають цифрові SIM-картки

Одна з причин зростання популярності eSIM — можливість підключити номер або змінити оператора зі збереженням номера повністю онлайн. Для користувача це означає, що не потрібно йти до магазину або чекати на фізичну SIM-картку.

Абоненти lifecell можуть придбати eSIM через сайт оператора, застосунок My lifecell, monobank та Privat24. На сайті lifecell також є інструкція з активації eSIM для смартфонів і смартгодинників.

Найпопулярнішим каналом продажів залишається інтернет-магазин lifecell. На нього припадає 52% усіх підключень eSIM. Ще 29% оформлень здійснюються через застосунок My lifecell, а 14% — через застосунки банків-партнерів.

Цифровий формат також набирає популярності серед абонентів, які змінюють оператора зі збереженням номера. Якщо у 2022 році лише 3% користувачів переносили номер до мережі lifecell на eSIM, то в першому півріччі 2026 року цей показник зріс до 9%.

Зв’язок переходить в онлайн

Під час повномасштабної війни українці стали активніше користуватися дистанційними сервісами. Це стосується не лише банківських чи державних послуг, а й мобільного зв’язку. eSIM добре вписується в цю зміну, бо дозволяє підключити номер навіть тоді, коли немає можливості відвідати магазин або отримати фізичну SIM-картку.

Для операторів цифрові SIM-картки також змінюють модель обслуговування. Частина підключень переходить у застосунки, інтернет-магазини та партнерські цифрові канали. Це зменшує залежність від фізичної роздрібної мережі й дає змогу швидше підключати абонентів.

Як раніше писав «Мінфін», український телеком під час війни швидко адаптується до нових умов: оператори інвестують у стійкість мереж, цифрові сервіси та нові способи обслуговування клієнтів. Зростання eSIM у lifecell є одним із прикладів цієї трансформації.