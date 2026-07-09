Україна імпортувала товарів удвічі більше, ніж експортувала: дані за пів року

Протягом січня-червня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $49,3 млрд, а експортували — на $21 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $34,6 млрд, що становить 70% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться в даних Митниці.
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Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-червні 2026 року склало 0,58 дол/кг.
Звідки імпортували
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $13,9 млрд, Польща — $4,7 млрд, Німеччина- $3,2 млрд.
Куди найбільше експортували
Експортували з України найбільше до: Польщі — на $2,4 млрд, Туреччини — на $1,8 млрд, Італії — на $1,3 млрд.
Популярні товари
У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2026 року товарів 72% склали такі категорії товарів:
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машини, устаткування та транспорт — $21,3 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 120,6 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів;
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паливно-енергетичні — $7,4 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, що складає 34% надходжень митних платежів;
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продукція хімічної промисловості — $6,9 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 56,8 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $12,5 млрд
- метали та вироби з них — $2,2 млрд
- машини, устаткування та транспорт — $1,8 млрд
У січні-червні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 802,3 млн грн.
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