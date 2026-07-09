У четвер, 9 липня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.
9 липня 2026, 10:37
Курс долара та євро на 9 липня: нові ціни в банках та обмінниках
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 9 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 2 копійки у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,27−44,74 грн. Євро купують за 50,59 грн, а продають за 51,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,48−44,58, євро — 50,98−51,16 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,48−44,51 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,89−50,91 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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